Dos magistradas juraron como juezas titulares y asumieron funciones en juzgados de Chiclayo

Ambas magistradas se comprometen a desempeñar sus funciones con responsabilidad y dedicación. Foto: difusión.

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Ambas magistradas asumieron funciones a partir del 25 de agosto de 2026, incorporándose en condición de titulares a los órganos jurisdiccionales en los que ejercerán sus labores.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque incorporó a dos nuevas magistradas titulares, quienes este martes 25 de agosto asumieron funciones en juzgados especializados de Chiclayo, luego de prestar juramento ante el presidente de la institución, Dr. César William Bravo Llaque, durante un acto desarrollado en el despacho de la Presidencia de la CSJLA.

En el acto, el titular de la Corte tomó juramento a la Dra. Hella Marisol Torres Torres, quien asumió el cargo de Juez Especializado Titular del 15.° Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 001201-2026-P-CSJLA/PJ.

Asimismo, el presidente de la CSJLA tomó juramento a la Dra. Magali Jacqueline Soto Bardales de Fustamante, quien asumió el cargo de Juez Especializado Titular del 13.° Juzgado de Familia, Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Chiclayo, de acuerdo con la Resolución Administrativa N.° 001197-2026-P-CSJLA/PJ.

Durante el acto, el Dr. César William Bravo Llaque destacó la importancia de la incorporación de ambas magistradas en condición de titulares, resaltando que su experiencia y compromiso contribuirán al fortalecimiento de la labor jurisdiccional y a la atención oportuna de los procesos a cargo de los órganos especializados.

El presidente de la Corte también expresó sus mejores deseos a las magistradas en esta nueva etapa de su trayectoria judicial, exhortándolas a continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad, vocación de servicio y compromiso con la administración de justicia.

Por su parte, las magistradas asumieron el compromiso de ejercer sus funciones con responsabilidad y dedicación, contribuyendo desde sus respectivos despachos a brindar un servicio de justicia eficiente y cercano a la ciudadanía.

Ambas magistradas asumieron funciones a partir del 25 de agosto de 2026, incorporándose en condición de titulares a los órganos jurisdiccionales en los que ejercerán sus labores.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque les desea éxitos en el ejercicio de sus nuevas funciones y en esta nueva etapa de su trayectoria judicial.