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Corte de Lambayeque recibe inmueble para implementar Unidad de Flagrancia en José Leonardo Ortiz

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Municipalidad de José Leonardo Ortiz firmaron el acta para la entrega de un inmueble destinado a la Unidad de Flagrancia Delictiva.

Este nuevo espacio, ubicado en calle Néstor Barsallo, tendrá una vigencia de cinco años. Foto: difusión.
Este nuevo espacio, ubicado en calle Néstor Barsallo, tendrá una vigencia de cinco años. Foto: difusión.
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La entrega tendrá una vigencia temporal de cinco años, contados desde la firma del acta, o hasta que se culmine la construcción, habilitación y equipamiento definitivo del predio de 2,435.74 m² ubicado en la urbanización Carlos Stein Chávez, inscrito en la Partida N.° 11500351.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz dieron un nuevo paso para hacer realidad la Unidad de Flagrancia Delictiva en este distrito, con la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Inmueble en Calidad de Uso para el Proyecto Piloto, realizada la mañana del martes 25 de agosto.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque llevará servicios judiciales a Pión en septiembre | Lambayeque | La República

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El documento fue suscrito por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien estuvo acompañado por el Lic. David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia de la Corte de Lambayeque, y la alcaldesa de José Leonardo Ortiz, en el marco del convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas entidades el pasado 20 de julio.

De acuerdo con el acta, la Municipalidad entrega físicamente y en posesión provisional, bajo la modalidad de cesión de uso y custodia compartida, el inmueble ubicado en calle Néstor Barsallo N.° 425, UPIS Primero de Mayo, para la instalación y funcionamiento exclusivo del Proyecto Piloto de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte de Lambayeque, orientado al procesamiento ágil y oportuno de los delitos flagrantes en esta jurisdicción.

El predio cuenta con infraestructura construida, muros perimétricos, ambientes interiores y servicios básicos de agua y energía eléctrica habilitados, condiciones que permitirán su adecuación para albergar, los servicios especializados de la Unidad de Flagrancia Delictiva.

PUEDES VER: Corte de Pasco visita Unidad de Flagrancia de Lambayeque para replicar su modelo | Lambayeque | La República

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La entrega tendrá una vigencia temporal de cinco años, contados desde la firma del acta, o hasta que se culmine la construcción, habilitación y equipamiento definitivo del predio de 2,435.74 m² ubicado en la urbanización Carlos Stein Chávez, inscrito en la Partida N.° 11500351.

Con esta entrega, la Corte de Lambayeque avanza en la implementación de un servicio especializado de justicia penal en José Leonardo Ortiz, acercando la atención de los casos de flagrancia a la población de uno de los distritos con mayor demanda de servicios públicos de la provincia de Chiclayo.

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