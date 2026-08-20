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Harvey Colchado, diputado de Ahora Nación y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), señaló que la gestión de Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), no ha logrado contener la ola de delincuencia presente en el país. En conferencia de prensa del partido, el congresista y coronel en retiro señaló que estos motivos deberían llamar a su remoción del cargo.

"¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No existe, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. Al ministro del Interior, decirle que no se deje engañar. Tiene que viajar y visitar la División de Investigación de Extorsiones, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, donde hay el mayor número de asesinatos; la Depincri Comas, que tiene el mayor número de denuncias de extorsión", indicó.

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Colchado también indicó que la falta de implementación tecnológica y presupuestaria en la Policía es una muestra de la ineptitud de Arriola en el cargo.

"Yo le preguntaría al personal de suboficiales y de tenientes si tienen un sol para pagar informantes, si tienen vehículos que puedan hacer seguimiento, si cuentan con filmadoras para filmar a los delincuentes. No tienen. ¿De quién es la culpa de eso? Del comandante general, él tiene que dar las órdenes para realizar la compra de esos equipos. Ha fracasado, tiene que ser relevado ya", apuntó.

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Ahora Nación no descarta interpelar al ministro del Interior

El bloque parlamentario Ahora Nación evalúa promover una interpelación en contra del titular del Interior, César Astudillo, aunque por el momento ha optado por exigirle al Ejecutivo respuestas urgentes frente al aumento de la inseguridad. Así lo dio a conocer el vocero de la agrupación, César Holguín, quien advirtió que la posibilidad de citar al ministro ante el pleno dependerá de si se observan resultados concretos en la reducción de la criminalidad.

Durante su intervención, el legislador precisó que la prioridad de su bancada no es, por ahora, plantear la interpelación, sino emplazar al Gobierno para que defina una estrategia clara en materia de seguridad. Solo si las medidas adoptadas resultan insuficientes, dijo, se pasará a evaluar formalmente ese mecanismo de control político.

La postura del parlamentario se dio luego de que el ministro Astudillo reafirmara su respaldo a Óscar Arriola al mando de la PNP y sostuviera que los homicidios vienen reduciéndose, comentarios emitidos poco después del crimen de un conductor de la empresa Vipusa. Frente a este panorama —y con representantes del gremio de transportistas presentes en la conferencia—, Holguín subrayó la urgencia de responder a las demandas de ese sector, señalando que se trata de una posición compartida por senadores y diputados de su agrupación.