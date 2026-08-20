Diputados exigen a Galarreta acciones claras a horas de presentar plan de trabajo: "El Perú ha pasado años paralizado"

Luis Galarreta sustentará su plan de gobierno este jueves ante la Cámara de Diputados | Foto: difusión.

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Los diputados de distintas bancadas exigieron al primer ministro, Luis Galarreta, y al gabinete ministerial presentar acciones concretas y realizables en su participación en el pleno de Diputados, a desarrollarse este jueves a las 10.30 a. m. La diputada Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) señaló que, desde su espacio, la prioridad será exigir las respuestas necesarias.

"Espero que tengamos un debate alturado y respetuoso. Eso sí, el respeto no tiene que ser complacencia. Los congresistas tenemos la tarea de exigir respuestas. El Perú ha pasado años paralizado; no basta con que nos anuncien qué va a pasar o que lo están pensando, sino que deben darnos acciones concretas: cuánto cuestan y en qué plazos se van a medir", indicó a La República.

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Además, Alayza criticó que algunos actores del Gobierno ya tienen experiencia en gestiones que no lograron resultados positivos para el país.

"A mí me parece preocupante que el Ejecutivo insista en que encuentra un país en ruinas y que, por ello, pida facultades. Sin embargo, muchos de los escenarios que vivimos hoy son consecuencia de las decisiones políticas que tomaron muchos de los que hoy están en el gabinete. ¿Realmente vamos a ganar el partido con los mismos jugadores en la cancha? Tenemos en Justicia a alguien que ya fue premier, y un exministro de Defensa hoy está en Transportes. La ciudadanía no necesita que el Ejecutivo y el Legislativo se sigan culpando mutuamente; necesitamos resultados".

"No se puede tapar el sol con un dedo"

La congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú) consideró que las acciones realizadas por el Gobierno fujimorista hasta el momento no responden a la gravedad de los problemas que vienen azotando al país.

"La democracia implica escuchar, y eso haremos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Los peruanos vemos que las extorsiones y las muertes son incontrolables, que la canasta familiar aumenta de precio y que hay paros; mientras tanto, hay ministros con conflictos de interés que recién se enteran de que los hospitales son un caos, que se mantiene a los mismos funcionarios ineficientes y que las recetas son las mismas: subsidios temporales y estados de emergencia", indicó a este medio.

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Además, criticó el rol de la presidenta Keiko Fujimori, afirmando que, estando cerca de cumplirse el primer mes de gobierno, no se han visto planes articulados.

"No tenemos mayores expectativas y, más bien, confirmamos una evidencia: un gobierno improvisado, sin estrategia ni un plan de gobierno real. Lo peor es que parece no haber ánimo de enmienda, pues la señora Fujimori, quien ha tenido veinte años de preparación para gobernar —con financiamiento público incluido—, ahora dice que no le pueden pedir resultados en poco más de 15 días de gobierno. El panorama pinta muy mal".

Críticas también vienen desde la derecha

Frank Krklec (Renovación Popular) señaló a La República que las acciones presentadas hasta el momento por el Gobierno fujimorista ya se vieron en administraciones pasadas sin que lograran solucionar los problemas estructurales.

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"Me gustaría que aterrice y nos diga medidas claras y específicas sobre qué se piensa hacer en seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se ve una estrategia integral sobre el tema. Veo que se ha sacado a algunos militares a patrullar las calles con fusiles, y se ha puesto a algunos militares y policías a subir a los buses; pero no se ve una estrategia integral, y eso nos preocupa mucho, porque ya es algo que se vio en administraciones anteriores sin resultados", apuntó.

El congresista consideró que el fenómeno de El Niño debe ser atendido con principal ahínco: "Por otro lado, la atención urgente al fenómeno de El Niño no muestra medidas de parte del Gobierno. Se necesita una reacción rápida para atender a los damnificados y acelerar la reestructuración".