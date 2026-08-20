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Fernando García a Elmer Cuba: “Nos quedamos callados” ante exoneraciones tributarias a grandes empresas

García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.

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El diputado de la bancada del Buen Gobierno, Fernando García Huby, cuestionó las primeras acciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, quien minimizó el impacto de las lluvias en Lima Sur y, además, no ha se ha pronunciado sobre las exoneraciones tributarias a las grandes empresas.

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"Cuando se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo… la caja fiscal no se puede, pero cuando se trata de dictar exoneraciones tributarias a grandes poderes económicos ahí sí no hablamos de la caja fiscal. Ahí sí nos quedamos callados. Ahí si no veo al ministro de Economía diciendo vamos a decirle al Congreso que pida por favor la exoneración de esas leyes de carácter tributario. Pido más coherencia", exclamó durante su presentación tras el discurso del primer ministro, Luis Galarreta, en la Cámara Baja.

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García Huby hizo referencia a las declaraciones del titular de Economía, quien explicó que cuatro leyes aprobadas durante el Congreso 2021-2026 pueden alterar la trayectoria de las cuentas públicas por las obligaciones que trasladan al Estado.

Por eso, es que el Ejecutivo llevará las normas ante el Tribunal Constitucional (TC) para buscar su derogación.

Se trata de leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.

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