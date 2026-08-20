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Congreso: cortan transmisión del Pleno de Diputados para pasar video de Miguel Torres

La señal oficial se interrumpió mientras se leía el reglamento para el desarrollo de la sesión en la que el gabinete de Luis Galarreta expuso la política general del Gobierno. En su lugar, se emitió un mensaje grabado del presidente del Congreso.

Canal del Congreso cortó la transmisión de la Cámara de Diputados para poner mensaje del senador fujimorista. Foto: captura de pantalla
Canal del Congreso cortó la transmisión de la Cámara de Diputados para poner mensaje del senador fujimorista. Foto: captura de pantalla
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El canal del Congreso cortó la transmisión del Pleno de la Cámara de Diputados para emitir, en su lugar, un video sobre Miguel Torres, presidente del Senado y del Congreso de la República. El corte se produjo justo cuando se leía el reglamento que ordenaba el desarrollo de la sesión.

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En el video, Torres saludó la presentación del gabinete de Galarreta. "Como presidente del Senado y del Congreso de la República espero con expectativa este mensaje y hago un llamado a todos los diputados y senadores a asumir con responsabilidad este momento", señaló. Pidió a los congresistas "escuchar, evaluar y proponer" frente a la exposición del premier.

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El presidente del Congreso planteó, además, que la fiscalización parlamentaria no debe estar reñida con el trabajo conjunto entre poderes del Estado. "El país necesita un Congreso que fiscalice, pero que también entienda que la colaboración entre poderes del Estado es fundamental para avanzar", afirmó. Mencionó tres frentes concretos —el fenómeno de El Niño, la inseguridad ciudadana y "los grandes desafíos que enfrenta el país"— y cerró su mensaje con un pedido directo: "unidad para actuar y responsabilidad para dar resultados".

La interrupción se dio en plena sesión del Pleno de Diputados, convocada para que el premier y su equipo de ministros expongan la política general del Gobierno, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución. La cita se realizó desde las 10:00 a. m. de este jueves y contempló cuatro horas de debate parlamentario, repartidas de forma proporcional entre las bancadas. Se trató de la primera comparecencia de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados, tras el retorno al sistema bicameral.

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