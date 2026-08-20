Congreso: Bancadas buscan crear la Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño

La comisión plantea supervisar las acciones que se tomen para frenar el Fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR

La comisión plantea supervisar las acciones que se tomen para frenar el Fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR

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Los voceros de las bancadas del Senado de Ahora Nación, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron una moción para crear la Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres.

La moción asegura que el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión para el Riesgo de Desastres, del periodo parlamentario 2021-2026, recomienda darle continuidad. Asimismo, plantea que la nueva comisión especial sea la encargada de estudiar, evaluar y dar seguimiento especial a las políticas, planes y programas adaptados por las instituciones.

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El informe sostiene que, en la actualidad, hay una serie de proyectos inconclusos, que no han sido fiscalizados y que no permiten que se afronte de manera correcta este fenómeno. Asimismo, resalta que las autoridades han presentado proyectos de mitigación, descolmatación y reconstrucción que no han sido atendidos correctamente.

El documento también menciona los efectos que genera el fenómeno El Niño, como daños materiales y económicos y el incremento de enfermedades. También añade los datos que causó este desastre natural en años anteriores: en 1982-1983 provocó 512 fallecidas y 1,3 millones de damnificados. En 1997-1998, dejó 340 fallecidas y más de 1 millón de peruanos afectados; y en 2017, 162 personas perdieron la vida y 141.000 fueron perjudicadas.

Por otro lado, la moción advierte que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, y que actuará con mayor magnitud en octubre de este año. Para diciembre y marzo del siguiente año actuará con magnitud fuerte o moderada.

"EI ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres", se lee en el documento.

"La conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirá efectuar un seguimiento integral de las medidas de prevención y preparación, de los sistemas de alerta temprana, de la situación de ríos, quebradas, reservorios e infraestructura crítica, así como de la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción", añade.