HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Ministro extorsionador? Magaly en problemas con la justicia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Congreso: Bancadas buscan crear la Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño

La moción fue presentada por los voceros del Senado de Ahora Nación, Buen Gobierno, Fuerza Popular y Renovación Popular.

La comisión plantea supervisar las acciones que se tomen para frenar el Fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR
La comisión plantea supervisar las acciones que se tomen para frenar el Fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los voceros de las bancadas del Senado de Ahora Nación, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron una moción para crear la Comisión Especial de Seguimiento, Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres.

Únete a nuestro canal de política y economía

La moción asegura que el informe final de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión para el Riesgo de Desastres, del periodo parlamentario 2021-2026, recomienda darle continuidad. Asimismo, plantea que la nueva comisión especial sea la encargada de estudiar, evaluar y dar seguimiento especial a las políticas, planes y programas adaptados por las instituciones.

TE RECOMENDAMOS

MINISTROS DE KEIKO EN CONTRADICCIONES Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

lr.pe

El informe sostiene que, en la actualidad, hay una serie de proyectos inconclusos, que no han sido fiscalizados y que no permiten que se afronte de manera correcta este fenómeno. Asimismo, resalta que las autoridades han presentado proyectos de mitigación, descolmatación y reconstrucción que no han sido atendidos correctamente.

El documento también menciona los efectos que genera el fenómeno El Niño, como daños materiales y económicos y el incremento de enfermedades. También añade los datos que causó este desastre natural en años anteriores: en 1982-1983 provocó 512 fallecidas y 1,3 millones de damnificados. En 1997-1998, dejó 340 fallecidas y más de 1 millón de peruanos afectados; y en 2017, 162 personas perdieron la vida y 141.000 fueron perjudicadas.

Por otro lado, la moción advierte que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el fenómeno se extenderá hasta el verano del 2027, y que actuará con mayor magnitud en octubre de este año. Para diciembre y marzo del siguiente año actuará con magnitud fuerte o moderada.

"EI ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres", se lee en el documento.

"La conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Prevención y Respuesta ante el Fenómeno El Niño y a la Gestión del Riesgo de Desastres, permitirá efectuar un seguimiento integral de las medidas de prevención y preparación, de los sistemas de alerta temprana, de la situación de ríos, quebradas, reservorios e infraestructura crítica, así como de la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción", añade.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EN VIVO Luis Galarreta y sus ministros llegan al Congreso: primer ministro y gabinete ministerial expone su plan de Gobierno

EN VIVO Luis Galarreta y sus ministros llegan al Congreso: primer ministro y gabinete ministerial expone su plan de Gobierno

LEER MÁS
Diputados exigen a Galarreta acciones claras a horas de presentar plan de trabajo: "El Perú ha pasado años paralizado"

Diputados exigen a Galarreta acciones claras a horas de presentar plan de trabajo: "El Perú ha pasado años paralizado"

LEER MÁS
Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Galarreta acude al Congreso EN VIVO: presentará plan de Gobiero en la Cámara de Diputados

Luis Galarreta acude al Congreso EN VIVO: presentará plan de Gobiero en la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

Presentan denuncia constitucional contra miembros de la JNJ por presionar y sancionar a jueces y fiscales

LEER MÁS
A un mes del sismo de 5,4 en Junín, solo 96 de los 500 módulos prometidos por Keiko Fujimori llegaron a Pumpunya

A un mes del sismo de 5,4 en Junín, solo 96 de los 500 módulos prometidos por Keiko Fujimori llegaron a Pumpunya

LEER MÁS
Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

LEER MÁS
Juez excluye a 14 exministros y funcionarios de la acusacion del caso Gasoducto: no hay delito

Juez excluye a 14 exministros y funcionarios de la acusacion del caso Gasoducto: no hay delito

LEER MÁS
Harvey Colchado critica continuidad de Óscar Arriola como jefe de la PNP: "Ha fracasado, tiene que ser relevado ya"

Harvey Colchado critica continuidad de Óscar Arriola como jefe de la PNP: "Ha fracasado, tiene que ser relevado ya"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025