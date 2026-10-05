Sleeping With Sirens Perú 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en Costa 21

Sleeping With Sirens volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos este 6 de diciembre de 2026, cuando la agrupación estadounidense se presente en el Duomo de Costa 21, en Lima. El concierto forma parte de su nueva etapa musical y de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de An Ending In Itself, su octavo álbum de estudio.

La banda llegará a Perúdespués de cuatro años sin publicar un disco de estudio y con un repertorio que combina sus nuevas canciones con los temas que marcaron su trayectoria. Las entradas estarán disponibles en Teletickety se anunció hasta 15% de descuento para quienes realicen el pago con tarjetas Interbank.

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Sleeping With Sirens llega a Perú: fecha y lugar del concierto en Lima

El concierto de Sleeping With Sirens en Lima será el 6 de diciembre de 2026 en el Duomo de Costa 21. La presentación se enmarca en el regreso de la agrupación a Latinoamérica y en su gira An Ending In Itself Tour, con la que la banda busca reencontrarse con sus seguidores después de varios años.

El álbum representa el octavo trabajo discográfico de la agrupación y fue producido por Will Yip, reconocido por sus trabajos relacionados con artistas como Turnstile, Circa Survive y Movements.

Con más de 15 años de carrera, Sleeping With Sirens ha desarrollado una propuesta vinculada al post-hardcore, el rock alternativo y el emo. La voz de Kellin Quinn es uno de los rasgos más reconocibles de la banda, cuya formación actual también incluye a Nick Martin en la guitarra, Justin Hills en el bajo, Matty Best en la batería y Tony Pizzuti en la guitarra.

Durante el concierto en Lima, el público podrá escuchar material de su nueva producción junto con canciones conocidas de su repertorio, entre ellas If You Can't Hang, Kick Me, A Trophy Father's Trophy Son e If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn.

Entre los nuevos temas que han despertado interés aparecen Paralyzed, descrita como una de las canciones más pesadas que ha grabado la banda, y Forever/Always, que presenta una faceta más emocional.

Venta de entradas disponible en Teleticket

La venta de entradas para el concierto de Sleeping With Sirens en Perú comenzará el miércoles 7 de octubre a las 11.00 a. m. a través de Teleticket. Los compradores que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%, de acuerdo con la información anunciada para el evento.

Preventa Interbank

Para el Campo A, la entrada costará S/240 durante la preventa exclusiva con tarjeta Interbank, la cual es válida del 7/10/26 hasta el 8/10/26 y/o agotar stocks. El Campo B costará solo S/130 en el mismo rango de fechas y bajo la misma condición.

Venta Regular

Campo A: S/283

Campo B: S/153

Esta opción se habilitará del 9/10/26 hasta el 6/12/26 o desde que se terminen las entradas disponibles en la preventa Interbank.