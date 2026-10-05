Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga es alcalde de Lima? y Luis Miguel Llanos en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Entretenimiento

Sleeping With Sirens Perú 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en Costa 21

Sleeping With Sirens regresará a Perú este 6 de diciembre de 2026 para ofrecer un concierto en el Duomo de Costa 21. Las entradas saldrán a la venta mediante Teleticket desde el 7 de octubre.

Sleeping with sirens regresa a Lima con su nueva era musical. Foto: Difusión
Sleeping with sirens regresa a Lima con su nueva era musical. Foto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

Sleeping With Sirens volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos este 6 de diciembre de 2026, cuando la agrupación estadounidense se presente en el Duomo de Costa 21, en Lima. El concierto forma parte de su nueva etapa musical y de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de An Ending In Itself, su octavo álbum de estudio.

La banda llegará a Perúdespués de cuatro años sin publicar un disco de estudio y con un repertorio que combina sus nuevas canciones con los temas que marcaron su trayectoria. Las entradas estarán disponibles en Teletickety se anunció hasta 15% de descuento para quienes realicen el pago con tarjetas Interbank.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Robbie Williams vuelve a Lima: confirman fecha, lugar y precios de su segundo concierto

lr.pe

Sleeping With Sirens llega a Perú: fecha y lugar del concierto en Lima

El concierto de Sleeping With Sirens en Lima será el 6 de diciembre de 2026 en el Duomo de Costa 21. La presentación se enmarca en el regreso de la agrupación a Latinoamérica y en su gira An Ending In Itself Tour, con la que la banda busca reencontrarse con sus seguidores después de varios años.

El álbum representa el octavo trabajo discográfico de la agrupación y fue producido por Will Yip, reconocido por sus trabajos relacionados con artistas como Turnstile, Circa Survive y Movements.

Con más de 15 años de carrera, Sleeping With Sirens ha desarrollado una propuesta vinculada al post-hardcore, el rock alternativo y el emo. La voz de Kellin Quinn es uno de los rasgos más reconocibles de la banda, cuya formación actual también incluye a Nick Martin en la guitarra, Justin Hills en el bajo, Matty Best en la batería y Tony Pizzuti en la guitarra.

Durante el concierto en Lima, el público podrá escuchar material de su nueva producción junto con canciones conocidas de su repertorio, entre ellas If You Can't Hang, Kick Me, A Trophy Father's Trophy Son e If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn.

Entre los nuevos temas que han despertado interés aparecen Paralyzed, descrita como una de las canciones más pesadas que ha grabado la banda, y Forever/Always, que presenta una faceta más emocional.

Puedes ver

Mägo de Oz en Lima 2027: fecha, lugar y entradas para el concierto de la banda española de folk metal

lr.pe

Venta de entradas disponible en Teleticket

La venta de entradas para el concierto de Sleeping With Sirens en Perú comenzará el miércoles 7 de octubre a las 11.00 a. m. a través de Teleticket. Los compradores que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%, de acuerdo con la información anunciada para el evento.

Preventa Interbank

Para el Campo A, la entrada costará S/240 durante la preventa exclusiva con tarjeta Interbank, la cual es válida del 7/10/26 hasta el 8/10/26 y/o agotar stocks. El Campo B costará solo S/130 en el mismo rango de fechas y bajo la misma condición.

Venta Regular

  • Campo A: S/283
  • Campo B: S/153

Esta opción se habilitará del 9/10/26 hasta el 6/12/26 o desde que se terminen las entradas disponibles en la preventa Interbank.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Francia vs Bélgica EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Resultados en la región de Áncash: Antonio Casana y Betto Barrionuevo pasarían a segunda vuelta, según la ONPE

Condiciones insalubres e insectos en bus Huancayo-Lima: Indecopi sancionan a empresa de transportes con cerca de S/38.000 por falta de higiene

Entretenimiento

Freno en seco al 'ARMY bus': ATU advierte multa de hasta S/ 15.000 por abandonar su ruta autorizada

BTS desata la locura en Bogotá: ARMY se emociona por los pasos de la banda K-pop al ritmo del perreo

Histórica fusión entre Warner Bros. y Paramount ya tiene nombre: Skydance, el nuevo gigante del entretenimiento

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Áncash: Antonio Casana y Betto Barrionuevo pasarían a segunda vuelta, según la ONPE

Resultados en la región de Amazonas: cuádruple empate técnico, según la ONPE

Resultados en la región de Pasco, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región