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Política

Flash electoral: así quedaron las votaciones en las regiones del norte y el sur del país

Según el estudio a boca de urna de Datum Internacional, la participación electoral alcanzó el 82,4% a nivel nacional, mientras que los votos en blanco y nulos representaron el 11,2% del total emitido.

Flash electoral: así quedaron las votaciones en las regiones del norte y el sur del país.
Flash electoral: así quedaron las votaciones en las regiones del norte y el sur del país.Composición/LR
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De acuerdo con la encuesta realizada por Datum Internacional, los resultados en el norte y el sur muestran una marcada división del voto y el triunfo de las opciones locales frente a las agrupaciones políticas tradicionales.

En el norte, aunque partidos como Somos Perú y Podemos Perú lideran en varias regiones como Lambayeque, Cajamarca, Piura y La Libertad, destaca la concentración local en Áncash, donde Progresemos y Ahora Nación suman casi el 80% del apoyo electoral.

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Tumbes

En Tumbes, Carlos Feijoo del partido Fe en el Perú encabeza las preferencias con un 27,0%, seguido por el expresidente con uno de los mandatos más cortos del Perú Manuel Merino de Acción Popular con 20,5%, Luis Arevalo por Somos Perú con 19,2%, Manuel de Lama de Podemos Perú con 15,7% y la agrupación de otros partidos con 17,6%.

Piura

En Piura, Reynaldo Hulbck de Alianza para el Progreso toma la delantera con un 24,7%, seguido por Santiago Paz de Somos Perú con 20,2%, Roddy La Torre de Podemos Perú con 15,8%, Servando García de Fuerza Regional con 10,1% y otros partidos que suman un 29,2%.

Lambayeque

En Lambayeque se posiciona en primer lugar César Perales de Somos Perú con 27,5%, luego está Rolando Barboza por Fuerza Popular con 18,0%, Juan Carrasco de Avanza País con 11,6%, Saúl Milian de Juntos por el Perú con 9,5% y otros partidos con 33,4%.

Cajamarca

En Cajamarca lidera Edison Carrasco de Somos Perú alcanzando un 30,9%, le sigue Joaquín Ramírez por Cajamarca Renace con 20,3%, Moisés Gonzáles de Alianza para el Progreso con 18,4%, Felicita Tocto quien postuló por Perú Primero con 17,0% y otros que representan el 13,4%.

La Libertad

En La Libertad, Elías Rodríguez de Podemos Perú se sitúa en el primer lugar con un 24,4%, seguido por Aldo Mariños de Somos Perú con 21,9%, Elmo Palacios por el Partido Patriótico del Perú con 18,3%, Julio Morán del Partido Aprista Peruano con 10,3% y otros con 25,1%.

Áncash

En Áncash se ubica a la cabeza Betto Barrionuevo de Podemos Perú con un 19,1%, seguido Antonio Casana de Alianza para el Progreso con 17,3%, mientras que Enrique Alejandro de Demócrata Verde con 15,4%, Juan Carlos Morillo de Juntos por el Perú con 12,5% y otros un 35,7%.

En el sur

Los movimientos regionales y alianzas locales como Fuerza Arequipeña, Venceremos, Kausachun y ASI - Juntos por el Perú superan a las alternativas nacionales y ganan en Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno.

Ica

En Ica, Juan Mendoza de Podemos Perú lidera la intención con un 24,9%, seguido de Alonso Navarro de Acción Popular con 18,1%, luego está Javier Cornejo de Renovación Popular Perú con 16,4%, César Carranza de Alianza para el Progreso con 14,2% y otros partidos con 26,7%.

Apurímac

En Apurímac, Guido Chahuaylla de Progresemos encabeza con un 40,2%, seguido por Elvyn Díaz de Ahora Nación con 38,4%, Gustavo Gutierrez ocupa el tercer lugar por Acción Popular con 19,3%, Blas Barrientos de Juntos por el Perú con 1,5% y la opción de otros con 0,6%.

Cusco

En Cusco el primer lugar lo ocupa Verónika Mendoza por Venceremos con 33,7%, por delante de PRIN con Iván Aparicio que obtuvo 19,1%, Héctor Acurio de Ahora Nación con 17,5%, Edy Cuellar de Progresemos con 9,2%, otros partidos con 20,5%.

Arequipa

En Arequipa la preferencia la encabeza Alfredo Zegarra de Fuerza Arequipeña con un 27,0%, seguida por Jenry Huisa de Ahora Nación con 15,3%, Elmer Cáceres de Alianza para el Progreso con 12,8%, Benigno Cornejo de Arequipa Avancemos con 11,4% y otros partidos con 33,5%.

Moquegua

En Moquegua, Jaime Rodríguez de Kausachun se sitúa primero con 23,6%, seguido por Abraham Cárdenas de Acción Popular con 22,0%, Juan Herrera de Somos Perú con 21,4%, Pedro Tito del PPC con 7,9% y otros con 25,1%.

Puno

En Puno, Jhomar Tonconi de la alianza ASI - Juntos por el Perú obtiene el primer puesto con 29,3%, superando al Partido País Para Todos quien tiene como representante a Wilber Cutipa con 21,4%, Eduardo Quispe de Ahora Nación con 20,8%, Juan Aquino de Progresemos con 14,8% y otros con 13,7%.

Tacna

En Tacna lidera Segundo Ruiz de Alianza Para el Progreso con 32,6%, seguido de Walter Anchapuri de Ahora Nación con 18,5%, Fernando Martorell de Renovación Popular Perú con 16,1%, Estephen Ugarte de Fuerza Tacna con 8,6% y otros partidos agrupados con 24,2%.

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