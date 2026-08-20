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Política

Galarreta propone llevar a reclusos con delitos menores a nuevos espacios de reclusión: incluye a los sentenciados por alimentos

El primer ministro planteó que, mientras se construyen los nuevos centros, los internos por delitos menores estarán recluidos en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

El anuncio se dio en el Pleno del Congreso este jueves 20 de agosto. Foto: Composición/LR
El anuncio se dio en el Pleno del Congreso este jueves 20 de agosto. Foto: Composición/LR
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El primer ministro Luis Galarreta propuso como medidas para frenar la inseguridad ciudadana en el Perú llevar a reclusos sentenciados por delitos menores a nuevos centros penitenciarios. Esto incluye a los condenados por alimentos u otras personas que no estén en prisión por delitos de alta peligrosidad.

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