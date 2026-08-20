Galarreta propone llevar a reclusos con delitos menores a nuevos espacios de reclusión: incluye a los sentenciados por alimentos
El primer ministro planteó que, mientras se construyen los nuevos centros, los internos por delitos menores estarán recluidos en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.
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El anuncio se dio en el Pleno del Congreso este jueves 20 de agosto. Foto: Composición/LR
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El primer ministro Luis Galarreta propuso como medidas para frenar la inseguridad ciudadana en el Perú llevar a reclusos sentenciados por delitos menores a nuevos centros penitenciarios. Esto incluye a los condenados por alimentos u otras personas que no estén en prisión por delitos de alta peligrosidad.
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