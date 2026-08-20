Congreso instala Comisión Permanente para el periodo 2026-2027: fujimorismo cuenta con mayoría

La Comisión Permanente fue instalada el pasado 19 de agosto. Foto: Difusión

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El Congreso de la República instaló la Comisión Permanente para el periodo 2026-2027 durante una sesión dirigida por el presidente de la institución, Miguel Torres (Fuerza Popular). El grupo de trabajo, que estará conformado por 36 miembros, cuenta con mayoría fujimorista: 11 congresistas.

Por su parte, Juntos por el Perú (JP) contará con 7 representantes; Renovación Popular, 6; Partido del Buen Gobierno, 5; Ahora Nación, 3.

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La comisión contará con 28 legisladores, entre diputados y senadores, y con los 8 miembros de las Mesas Directivas de ambas cámaras.

Durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados, funciona una comisión presidida por el presidente del Congreso. Su composición busca mantener una representación proporcional de los distintos grupos parlamentarios y no puede superar el 20% del total de integrantes del Congreso.

Entre sus principales atribuciones está aprobar créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones presupuestales durante el receso parlamentario. Asimismo, puede ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para abordar asuntos relacionados con la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Los integrantes de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente quedó conformada de la siguiente manera:

Fuerza Popular: los senadores Miguel Torres, Nilza Chacón, Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Mesía; y los diputados Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Karina Beteta y Cecilia Chacón.

Juntos por el Perú: los senadores Iber Maraví, Serafín Andrés y Víctor Cutipa Ccama; y los diputados Analí Márquez, Juan Villanueva, Gabriel Gonzales y Amalia Palomino.

Renovación Popular: los senadores Alejandro Muñante, Estanislao Mancha, Lourdes Alcorta y Milagros Jáuregui; y los diputados Aldo Bravo y Diego Bazán.

Partido del Buen Gobierno: los senadores Flavio Figallo y Nora Bonifaz; y los diputados Óscar Reto, Nery Fernández y Rossana Alayza.

Partido Cívico Obras: el senador Roger Astucuri; y los diputados José Yataco, Máximo Peralta y Andrea Medina.

Ahora Nación: la senadora Mirtha Vásquez; y los diputados Harvey Colchado y José Marcelo.



