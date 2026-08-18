Falsa encuesta atribuida a Ipsos difundió supuestos resultados de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana

LO FALSO:

Recientemente, Ipsos difundió una encuesta sobre la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana.

LO VERDADERO:

El supuesto estudio carecía de una ficha técnica, no aparecía en los canales oficiales de la encuestadora y contenía errores en la escritura de los nombres de los candidatos.

Ipsos indicó a Verificador de La República que no se trataba de material verídico.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, circuló en Facebook una encuesta sobre la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana, supuestamente atribuida a Ipsos. En esta, Carlos Bruce, de Somos Perú, lideraba las preferencias con 16%. Le seguían Samuel Daza, de Fuerza Popular, y Luis Rubio, de Renovación Popular, ambos con 12%; y luego, Francis Allison, de Avanza País, con 10%. Sin embargo, se encontraron algunos elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Estudio viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, se indicaba que el estudio había sido realizado el 26 de julio de 2026 por la mencionada encuestadora. Sin embargo, la publicación no contaba con una ficha técnica, la cual es importante para conocer datos básicos como la cantidad de personas consultadas, el margen de error, el nivel de confianza, el financiamiento, etcétera. Además, es un requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

En segundo lugar, el material no se encontró en la página web ni en las redes sociales oficiales de Ipsos. Al revisar sus publicaciones, se observó que solo difundió un estudio a inicios de julio y otro en agosto. Ninguno de ellos había sido realizado el 26 de julio, como señalaba el viral. Además, mostraban porcentajes y posiciones distintas de los candidatos.

Estudio difundido por Ipsos en julio. Foto: Ipsos

El trabajo de campo se llevó a cabo el 2 y 3 de julio. Foto: Ipsos

Los porcentajes de los candidatos del estudio de julio de Ipsos difieren del viral. Foto: Ipsos

Estudio difundido por Ipsos en agosto. Foto: Ipsos

El trabajo de campo se llevó a cabo el 5 y 6 de agosto. Foto: Ipsos

Las posiciones y porcentajes de los candidatos del estudio de agosto de Ipsos difieren del viral. Foto: Ipsos

En tercer lugar, se detectaron las siguientes inconsistencias: el nombre de Francis Allison aparecía escrito como “Francis Allinson”, con una “n” adicional. También se incluyó el logotipo del diario Expreso. Sin embargo, Ipsos no mantiene convenio con él, sino con Perú 21.

Error en la escritura del nombre de Francis Allison. Foto: Facebook

Expreso no guarda ningún vínculo con Ipsos. Foto: Facebook

Ante estas incoherencias, Verificador de La República se comunicó con Ipsos para consultar sobre la encuesta. Su representante confirmó que era falsa y, además, descartó algún vínculo con Expreso.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió una encuesta de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana supuestamente atribuida a Ipsos. Sin embargo, es falsa, pues presenta inconsistencias como la ausencia de una ficha técnica, datos que no coinciden con los recientes estudios difundidos por la encuestadora, errores en la escritura de los nombres de los candidatos, etcétera. En conversaciones con Verificador de La República, Ipsos descartó que correspondiera a uno de sus estudios.