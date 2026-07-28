¿Por qué Kenji es tendencia en Twitter durante la juramentación de Keiko Fujimori?

La ausencia de Kenji Fujimori en la juramentación de su hermana, Keiko Fujimori, como presidenta del Perú, generó reacciones en redes sociales el 28 de julio. | Foto: Andina/La República/Composición LR

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La ausencia de Kenji Fujimori en la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República generó numerosas reacciones en redes sociales este 28 de julio. Mientras la mandataria asumía oficialmente el cargo en el Congreso, usuarios de X (antes Twitter) convirtieron el nombre del excongresista en una de las principales tendencias al preguntarse por qué no estuvo presente en el acto protocolar.

A diferencia de otros integrantes de la familia Fujimori, como Hiro, Sachi y las hijas de la presidenta electa, Kyara y Kaori Villanella, Kenji no fue visto en el hemiciclo del Congreso. Su ausencia reavivó el interés por la relación que mantiene con su hermana y por la decisión que tomó de mantenerse alejado de la política.

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¿Por qué Kenji Fujimori no asistió a la juramentación de Keiko Fujimori?

Según lo visto durante toda la jornada del 28 de julio, Kenji Fujimori no asistió a la ceremonia de juramentación de su hermana como presidenta del Perú. En los últimos meses, el excongresista ha reiterado públicamente que decidió mantenerse al margen de la actividad política.

Durante diciembre de 2025, señaló en su pódcast que no respaldaría a ningún candidato ni participaría en campañas electorales. Posteriormente, antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2026, reafirmó que no apoyaría a ningún postulante y explicó que prefería mantener la política separada de su relación familiar. Incluso, tras el triunfo electoral de Keiko, indicó que entre ambos evitan conversar sobre asuntos políticos.

Del enfrentamiento político a la reconciliación familiar

La relación entre Keiko y Kenji Fujimori estuvo marcada por un fuerte distanciamiento político que comenzó tras las elecciones de 2016. Ambos representaban posiciones distintas dentro del fujimorismo, situación que se profundizó durante la crisis política de 2017 y 2018, cuando Kenji se apartó de la línea de Fuerza Popular y posteriormente fue expulsado del partido.

Años después, ambos retomaron el vínculo familiar. En 2021 se produjo un acercamiento y Kenji incluso participó en la campaña presidencial de su hermana. Sin embargo, desde 2025 volvió a manifestar que no deseaba regresar a la política. En la actualidad, mantiene una relación familiar con la presidenta, pero ha optado por permanecer alejado de actividades partidarias y de actos oficiales.