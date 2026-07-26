Óscar Reto: de los cuarteles militares a la presidencia de la Cámara de Diputados

Reto Otero será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados | Foto: captura de pantalla | Mejorada con: Google Gemini.

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No pudo ser para la oposición en la Cámara de Senadores, pero sí en la Cámara de Diputados. Óscar Reto, diputado del Partido del Buen Gobierno, será el encargado de dirigir las sesiones de la Cámara Baja y representarla institucionalmente durante su primer año de funcionamiento.

Hasta el primer año de la pandemia, Reto formó parte de las Fuerzas Armadas. Sus incursiones en la política se remontan a 2024. El ahora presidente de la Cámara Baja participó en la fundación del Partido del Buen Gobierno y es uno de los hombres de confianza de su líder, Jorge Nieto.

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Carrera militar

Reto no proviene de las canteras tradicionales de la política, sino de más de dos décadas de trayectoria en las Fuerzas Armadas. Según su hoja de vida, es bachiller y licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos (2013), cuenta con una maestría en Ciencias Militares por la Escuela Superior de Guerra (2015) y otra en Administración por la Universidad Alas Peruanas (2013).

En el ámbito castrense ocupó cargos de alto mando. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto en 2016, comandante de la Región Norte en 2017, jefe del Estado Mayor General del Ejército en 2018 y consejero ante la OEA entre 2019 y 2020. Antes de esos ascensos, según registros periodísticos, se desempeñó como comandante logístico del Ejército.

Durante su discurso de asunción a la presidencia de la Cámara de Diputados, Reto recordó su participación, desde las Fuerzas Armadas, en las labores de atención del desastre provocado por el fenómeno de El Niño. Cabe recordar que el entonces ministro de Defensa, quien encabezó las acciones de rescate y apoyo junto con las Fuerzas Armadas, fue precisamente el actual líder de su partido, Jorge Nieto.

Su llegada a la presidencia

Políticamente, Reto asume la presidencia de la Cámara de Diputados en un momento de transición institucional especialmente sensible. El nuevo Congreso bicameral se instala en paralelo al cambio de gobierno, con Keiko Fujimori próxima a asumir la Presidencia de la República.

Su Mesa Directiva deberá afrontar desde el inicio una correlación de fuerzas marcada por un oficialismo fujimorista fortalecido en el Senado —donde Miguel Torres, de Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen de 30 votos contra 29— y una oposición que, en contraste, logró articular una mayoría en la Cámara de Diputados.

Compañeros de lista

Reto Otero no llega solo a la presidencia de la Cámara de Diputados. Su gestión estará acompañada por los demás integrantes de la Mesa Directiva. La Lista 1 la completan Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), como primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealba (Obras), como tercer vicepresidente.

Tanto Márquez como Colchado son figuras destacadas dentro de sus respectivas bancadas. La diputada de Juntos por el Perú integró la fórmula presidencial de Roberto Sánchez como candidata a la primera vicepresidencia. Abogada de profesión, registra experiencia en gestión municipal.

Por su parte, Colchado dio el salto a la política tras pasar al retiro durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior. El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) fue el diputado más votado a nivel nacional.

La Mesa Directiva la completa José Yataco Torrealba, ingeniero de sistemas y representante por Ica. Según la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha ejercido la docencia.

Primeras palabras

"Agradezco primeramente a Dios por concederme la vida y la salud para llegar a este momento. Este es el cargo más honroso que he tenido en mis 40 años de carrera profesional", fueron las primeras palabras del nuevo presidente de la Cámara Baja durante su discurso de asunción.

En un gesto de cortesía política, Reto agradeció la conducción de la sesión a cargo de Cecilia Chacón (Fuerza Popular). Además, ratificó que el Partido del Buen Gobierno formará parte de la denominada "alianza democrática", conformada con el objetivo de restablecer el equilibrio de poderes frente a un Poder Ejecutivo liderado por el fujimorismo.

El nuevo presidente también hizo un llamado a la unidad. "Esta lista ha sido elegida con el voto mayoritario de esta cámara. Pero dirigirá escuchando a todas las bancadas", afirmó.

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"Permítanme agradecer, sobre todo, al pueblo del Perú. Tengo que estar ahí siempre", dijo casi al cierre de su discurso.

Si se mantiene la alianza entre Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, la presidencia de Reto no debería enfrentar mayores riesgos de censura. Sin embargo, apenas unas horas antes, los señalamientos por presuntas traiciones entre estas bancadas marcaron las primeras declaraciones públicas tras concluir la elección de la Mesa Directiva del Senado.

El escenario político recién comienza a configurarse y la estabilidad de esa mayoría dependerá de cómo evolucionen las relaciones entre las fuerzas opositoras en la Cámara de Diputados.