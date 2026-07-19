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El festín de Balcázar: millonarios viajes, comida de lujo y solicitud de pensión vitalicia antes de dejar Palacio

El mandatario también queda envuelto en el escándalo por un contrato de internet de S/1,7 millones otorgado a una empresa sancionada por el Estado, mientras seis agentes de su escolta fueron retirados tras ser captados en una discoteca durante un servicio oficial.

Jose María Balcázar deja Palacio de Gobierno con un historial de grandes gastos. Foto: difusión
Jose María Balcázar deja Palacio de Gobierno con un historial de grandes gastos. Foto: difusión
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José María Balcázar llega al final de su mandato con cuestionamientos por el uso de fondos públicos. A pocos días de dejar el Palacio de Gobierno, el presidente saliente enfrenta un conjunto de cuestionamientos: viajes oficiales a Lambayeque por más de S/1.100.000, un gasto diario de S/5.500 en alimentación para el Despacho Presidencial y una solicitud de pensión vitalicia de S/15.600 mensuales ante el Congreso. El programa 'Ocurre Ahora', de ATV, reveló el detalle de estos gastos de Balcázar en un reportaje difundido esta semana.

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El pedido de pensión es, quizás, el punto que más ruido ha generado. Balcázar sostiene que le corresponde el beneficio en base a la interpretación vigente de la Ley N.º 26519. El problema: la norma fue pensada para expresidentes elegidos por voto popular. Balcázar no lo fue. Llegó al cargo por sucesión constitucional, no por las urnas. Aun así, en su solicitud al Congreso reclama también otros beneficios que la ley reserva para exjefes de Estado.

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El otro frente de críticas está en la mesa, literalmente. Según el reportaje de 'Ocurre Ahora', el Palacio de Gobierno gastó S/5.500 diarios en alimentación durante la gestión de Balcázar. La cifra incluye compras de carnes, frutas y verduras. No hay, hasta el momento, un detalle público de menús ni de proveedores. Solo el monto, que multiplicado por los meses de gobierno, suma una cifra considerable en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.

A la lista se suman los viajes. Cuarto Poder identificó que, de los 19 vuelos oficiales que hizo Balcázar en sus primeros cuatro meses de gobierno, 11 tuvieron como destino Lambayeque. Esa región no es cualquiera para el mandatario: allí fue elegido congresista y allí concentró buena parte de su agenda pública. El costo de esos desplazamientos, entre viáticos y logística, superó S/1,1 millones.

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Internet a precio de oro y escoltas de fiesta

El gasto en conectividad también quedó bajo la lupa. El Despacho Presidencial adjudicó una buena pro por S/1,7 millones para el servicio de internet en Palacio de Gobierno. Esa cifra equivale a cerca de S/48.000 al mes. Lo más cuestionable no es solo el monto: la empresa ganadora mantenía, hasta mayo de este año, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por incumplimientos en un contrato previo con el Ministerio de Trabajo. La multa impuesta entonces rondó los S/8.000.

El círculo de seguridad presidencial tampoco se salvó del escándalo. Seis agentes asignados a la protección de Balcázar fueron captados bebiendo y bailando en una discoteca de Lambayeque, mientras cumplían una comisión de servicio. La Policía Nacional los retiró de la escolta presidencial apenas se conoció el caso y abrió un proceso disciplinario para determinar sanciones. El episodio se suma a una gestión que llega a su fin marcada por el cuestionamiento al manejo de los recursos del Estado.

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