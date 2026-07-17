Plan de gobierno de Fuerza Popular afirma que tasa de homicidios es de 6,74 homicidios, pero es falso

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de la República del Perú el 28 de julio, tras vencer en el balotaje de segunda vuelta a Roberto Sánchez. Sin embargo, su plan de gobierno presenta algunas inconsistencias fácticas que PerúCheck expone.

Específicamente, en el apartado de diagnóstico sobre seguridad ciudadana, en la página 14, se señala que "según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú registró una tasa de homicidios de 6,74 víctimas por cada 100 mil habitantes". A diferencia de decenas de otras afirmaciones, esta vez el plan no acompaña la cifra con alguna cita.

Este dato es falso y está desfasado en más de 10 años respecto de la actualidad. Tiene, además, una diferencia de casi 4 puntos respecto de la información contemporánea del INEI.

Cifra corresponde a 2014

PerúCheck hizo una búsqueda de esta cifra de homicidios relacionada con algún contenido del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y halló que l a última vez que alguna institución del INEI dio esta cifra fue en 2014.

El dato de 6,74 homicidios por cada 100 mil habitantes aparece en el informe Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2014 , elaborado por el Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC), que encabeza el INEI, y publicado en octubre de 2015.

De acuerdo con ese documento, durante 2014 se registraron 2.076 homicidios, equivalentes a una tasa de 6,74 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más alta de la serie analizada entre 2011 y 2014.

Cuadro N° 3 - Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2014. Foto: Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC)

La cifra actual es de 10,7 homicidios por cada 100 mil habitantes

La última publicación del CEIC sobre homicidios fue el 22 de enero de 2026, exactamente un mes antes de la exportación del plan de gobierno de Fuerza Popular que PerúCheck revisó para este artículo, denominado Plan de Gobierno Reforzado.

Exportación del plan de gobierno de Fuerza Popular. Foto: Fuerza Popular

La cifra más actual que provee el documento sobre homicidios, a la que Fuerza Popular habría tenido acceso un mes antes de la publicación de su plan, corresponde a 2025 y es de 10,7 homicidios por cada 100 mil habitantes . Esta cifra está 4 puntos por encima de lo afirmado por Fuerza Popular en su plan de gobierno.

Tasa de homicidios 2019-2025. Foto: Comité Estadístico de la Criminalidad (CEIC)

Entre diferentes sistemas de medición, el CEIC es el más certero

Como explicó PerúCheck en una verificación anterior , actualmente existen diferentes fuentes oficiales que registran estos delitos, entre ellas el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), la Policía Nacional del Perú y el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). No obstante, estas instituciones utilizan metodologías distintas y sus registros no son directamente comparables.

Tanto Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, como Noam López, investigador especializado en seguridad, señalaron que el CEIC constituye la fuente oficial más consistente para medir los homicidios a nivel nacional, debido a que integra información proveniente de diversas entidades del sistema de justicia y seguridad.

Conclusión

La actual tasa de homicidios dada por el INEI no es de 6,74 por cada 100 mil habitantes, como señala el plan de gobierno de Fuerza Popular. Esta cifra, en realidad, corresponde a 2014. Actualmente, el dato para 2025 está en 10,7. Por lo tanto, PerúCheck califica esta afirmación como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.