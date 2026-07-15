Lionel Messi tras clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026: "Fuimos a buscarlo con fútbol y ganas"

El capitán argentino celebró el esfuerzo colectivo y la importancia de ganar ante Inglaterra. | Foto: X.com

El capitán argentino celebró el esfuerzo colectivo y la importancia de ganar ante Inglaterra. | Foto: X.com

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La selección argentina volvió a escribir una página histórica en los Mundiales. La Albiceleste remontó ante Inglaterra y ganó 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, asegurando su presencia en la gran final del torneo, donde enfrentará a España. Tras el emocionante triunfo, Lionel Messi celebró la clasificación y destacó la actitud del equipo para buscar la victoria hasta el último minuto.

A sus 39 años, el capitán argentino volvió a ser protagonista de una noche inolvidable en el Atlanta Stadium y disputará su tercera final de una Copa del Mundo, luego de la derrota ante Alemania en Brasil 2014 y el título conseguido frente a Francia en Qatar 2022.

Messi destacó la reacción de Argentina ante Inglaterra

Tras el partido, resaltó el esfuerzo colectivo de la Albiceleste y aseguró que el equipo nunca dejó de buscar el resultado pese a comenzar abajo en el marcador.

"Este grupo no deja nunca de intentarlo, fuimos a buscarlo con fútbol y ganas y estamos en otra final de un Mundial. Los metimos en un arco y demostramos que pudimos ganarlo en el tiempo reglamentario, sin ir al alargue. La verdad que lo disfrutamos mucho", declaró Messi.

El delantero argentino también señaló que el duelo ante Inglaterra tuvo un significado especial por la rivalidad histórica entre ambas selecciones y por la importancia de estar nuevamente en una definición mundialista.

"Si bien era solo un partido, vivimos sensaciones especiales. La gente quería esta victoria más que ninguna otra, por lo que significa enfrentar a Inglaterra, en una semifinal y llegar a otra final seguida en un Mundial", afirmó el capitán.

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La asistencia de Messi para el gol de Lautaro Martínez

En la parte final del encuentro, Messi volvió a ser decisivo al participar en la jugada del gol de la remontada argentina. El atacante explicó cómo encontró el espacio para enviar el centro que terminó en el cabezazo de Lautaro Martínez, autor del 2-1 definitivo.

"Me tapaban cuando buscaba ir para adentro, encontré el espacio y pude sacar ese centro con la derecha para Lautaro", explicó el futbolista argentino.

El tanto del delantero del Inter llegó después de que Enzo Fernández igualara el partido a los 85 minutos, completando una reacción que permitió a Argentina quedarse con el clásico mundialista.

Argentina buscará el bicampeonato ante España

Messi también compartió su emoción por la celebración de los hinchas argentinos tras la victoria y reveló que recibió imágenes de los festejos desde su país.

"Sé de la alegría de la gente en Argentina. Mi mamá, mi gente, me mandaron imágenes de la gente festejando", contó el capitán con una sonrisa tras sellar otra final mundialista con la Albiceleste.