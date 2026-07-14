Son falsas las imágenes que muestran a Roberto Sánchez utilizando sombreros de la marca Louis Vuitton: fueron generadas con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se han viralizado fotografías de Roberto Sánchez utilizando sombreros de la marca Louis Vuitton, los cuales habría comprado recientemente.

LO VERDADERO:

Un análisis con las plataformas especializadas Hive Moderation y Sightengine determinó que las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial.

Recientemente, se difundió en algunos medios de comunicación y redes sociales la versión de que el excandidato a la Presidencia de la República Roberto Sánchez habría sido captado comprando carteras de la marca Louis Vuitton para él y sus hijas en un reconocido centro comercial. Esto surgió a partir de una fotografía, en la que se aseguró que las jóvenes que aparecían junto a él eran sus familiares. Sin embargo, Sánchez negó esta versión y aclaró que sus hijas tienen 9 y 3 años, por lo que no se trataría de ellas. Además, señaló que solo se encontraba haciendo cola para comprar postres.

Tras la circulación de dicha narrativa falsa, comenzaron a difundirse nuevas publicaciones que mostraban supuestas imágenes de Sánchez utilizando un sombrero de la marca Louis Vuitton, que habría comprado junto con las carteras. Usuarios relacionaron estas fotografías con los aportes económicos que simpatizantes realizaron semanas atrás mediante Yape e insinuaron que ese dinero habría sido utilizado para adquirir artículos de lujo.

Es importante recordar que los “yapeos” mencionados en tales publicaciones fueron aportes solicitados por Sánchez y Juntos por el Perú durante la segunda vuelta presidencial para cubrir gastos vinculados a pedidos de nulidad electoral.

Imágenes viralizadas en redes sociales. Fotos: Facebook

Algunas descripciones asociadas a las imágenes. Fotos: Redes sociales

Para verificar la autenticidad del material viralizado, se realizó un análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine. La primera imagen presentó 95,1% y 99% de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial, según ambas plataformas, mientras que la segunda obtuvo 98,2% y 99%.

Análisis de la primera imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la primera imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Análisis de la segunda imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la segunda imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Por tanto, las imágenes en las que supuestamente se observa a Roberto Sánchez utilizando productos Louis Vuitton son falsas, pues corresponden a contenido generado con IA.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido fotografías que supuestamente muestran a Roberto Sánchez, excandidato a la Presidencia de la República, utilizando sombreros de la marca Louis Vuitton, las cuales fueron vinculadas por usuarios con los aportes económicos que Juntos por el Perú recibió mediante Yape tras la segunda vuelta. Sin embargo, se trata de información falsa. Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation y Sightengine determinó que ambas presentan una probabilidad superior al 95% de haber sido creadas con inteligencia artificial.