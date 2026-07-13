Mary Vargas Arcos: La ciencia política no se ve desde un escritorio, hay que salir a la calle

y movilización de los jóvenes que, con un lenguaje inclusivo, desde las aulas buscan y pelean por el desarrollo del país con oportunidades para todos. Lo transcribimos con el lenguaje inclusivo en el que fue redactado por la politóloga Mary Vargas Arcos:

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Mary Vargas Arcos: Ciencia Política y Gobierno

Hemos llegado a la inmensa universidad de los señores, desde los cerros y los ríos, desde las chacras y los conos, hemos venido aquí sus sujetos de estudio: los cholos y las cholas, los chunchos, lxs migrantes, cargando las sangres y las historias de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, tildados de analfabetos e ignorantes.

Entramos a esta carrera con muchas dudas, y creo que nos vamos con muchísimas más. Venimos a estudiar al Estado desde lugares donde históricamente nunca ha llegado. Llevábamos cursos sobre regímenes políticos mientras vacaban a 7 presidentes. Asistíamos a conversatorios sobre derechos humanos, mientras se callaban frente al genocidio en Palestina y, mientras aquí se declaraban leyes de amnistía y se archivaban casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Leíamos sobre movimientos sociales mientras nuestrxs compañerxs eran reprimidxs en las marchas en el centro de Lima o en las tomas de pista en la puerta principal de esta universidad o, recientemente, en la histórica toma del rectorado, y estamos acá 'celebrando' mientras nuestrxs compañerxs de la Universidad Nacional de Ucayali están siendo violentadxs y reprimidxs por las fuerzas del orden.

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En este camino, comprendimos que hacer ciencia política es actuar desde adentro para beneficio de quienes quedan afuera, entendiendo que el único progreso es el colectivo, haciendo ciencia política en comunidad. Como cuando mujeres y diversidades le abrimos el camino a nuestras hermanas. Como cuando migrantes andinxs y amazónicxs le abrimos el camino a nuestrxs paisanxs. Como cuando politólogxs escribimos para que nos entienda nuestra gente y no para una academia extractivista. Como cuando, al diseñar políticas públicas, pensamos en nuestras clases populares y no en los monopolios empresariales.

Como cuando entendemos que el progreso económico no puede costar que nuestras infancias vivan con plomo en la sangre, ni que comunidades indígenas sean desplazadas de sus territorios, ni costar que madres vean llegar a la Presidencia a la hija del dictador que mandó a asesinar y desaparecer a sus hijxs.

Como cuando entendemos que la ciencia política no se ve desde un escritorio, que no hacemos cambios para ver cómo fluctúan cifras, porque, frente a este futuro desesperanzador, nosotrxs somos quienes nos hemos formado con las herramientas necesarias para dejar un ratito descansar los análisis en los papers y salir a la calle a hacer algo por este país.

Así, comprendemos que esta ciencia social no se limita a las aulas. Es también la que está en las calles, en los barrios empobrecidos, en la ruralidad, en las comunidades indígenas y de migrantes en las ciudades. Es ahí donde nace el pensamiento crítico y donde desemboca el propósito de nuestra carrera.

Y así finalizamos esta etapa.

Gracias a la lucha de nuestras familias y cuidadores, por su esfuerzo inmenso por ajustarse ciclo a ciclo a una escala de pensión que se vuelve cada vez más excluyente. Gracias al esfuerzo propio de conseguir becas estatales que durante estos meses han sufrido recortes históricos.

Gracias por la facultad que hemos podido construir con docentes, personal administrativo, de biblioteca, de limpieza y compañerxs de distintas carreras.

Gracias también a nuestrxs jefxs de prácticas que educan sin compensaciones económicas justas, gracias a lxs trabajadorxs que coexisten con trabas para sindicalizarse, gracias a lxs jubiladxs que hasta hoy luchan semana a semana por ver cumplir las promesas que esta universidad les niega por sus años de trabajo.

Y gracias también a la lucha estudiantil, que a pesar de la persecución y la censura por parte de nuestras autoridades universitarias, siguen acuerpando por una pensión accesible, alimentación digna, aulas libres de violencia basada en género y todo lo que abarca nuestro derecho a la educación.

Agradecemos por la facultad que construimos desde la amistad, porque además de colegas, podemos decirnos amigas y amigos. Estas amistades de quienes aprendimos de cuidados, de rebeldía y de sensibilidad. De quienes nos llevamos los abrazos después de cada examen y después de cada gol y canasta del Zoon Ethilikon. De quienes nos enseñaron sobre el aprendizaje colectivo y nos sujetaron la mano, porque además de ser estudiantes, y lejos de ser clientes, somos personas con aspiraciones, problemas y familias.

Somos una promoción diversa que abraza esta diversidad y se enuncia como cientistas políticos desde esas diferencias.

Esta promoción hoy culmina su etapa universitaria, pero no estamos todxs, faltan quienes no pudieron costear un aumento de boletas, faltan quienes deciden no venir más porque en el campus, o incluso en esta misma graduación, se encuentran con su docente o compañero agresor.

Nos faltan los 60 peruanos y peruanas asesinadxs por los gobiernos de Manuel Merino, Dina Boluarte y José Jerí. Nos falta la justicia por los 800 casos de niñas awajún y wampís abusadas sexualmente por sus docentes en sus entornos educativos. Nos faltan las 67 mujeres víctimas de feminicidio en solo lo que va del año 2026.

Nos falta nuestra compañera Solsiret Rodríguez y nuestro compañero Ernesto Castillo, desaparecido por la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Fujimori.

Hoy nos graduamos en la inmensa universidad de los señores, con memoria, dignidad y justicia, para que la educación no vuelva a ser un privilegio de las élites, para que la ciencia política y el poder sean del pueblo y para el pueblo, y no vamos a retroceder, porque después de nosotrxs seguirán llegando millones.