HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNJ reincorpora a Carlos Loyola como postulante y reabre concurso para jefe de la ONPE

Con cuatro votos a favor de la reconsideración de Loyola, el Pleno de la JNJ aceptó la solicitud presentada por el postulante. El cronograma del concurso público será reestructurado.

Loyola postulará como jefe de la ONPE | Composición: LR.
Loyola postulará como jefe de la ONPE | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Nacional de Justicia decidió reincorporar a Carlos Loyola como postulante al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta decisión, el concurso —que había sido declarado desierto— queda reabierto para que pueda elegirse al nuevo titular de la institución electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

Loyola vuelve a ser postulante luego de que el Pleno de la JNJ aceptara el recurso de reconsideración que presentó. El aspirante al cargo argumentó que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DA SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PRESIDENTA ELECTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Detienen al presidente de la Corte de Justicia de Apurímac, José Tinco por actos de corrupción

lr.pe

De acuerdo con la nota de prensa difundida por la propia JNJ, la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo votaron a favor de la reconsideración. En contra se pronunciaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.

Además, se informó que el Pleno decidió reestructurar el cronograma de las actividades pendientes del concurso para continuar con la evaluación del postulante. 'La reprogramación del cronograma permitirá continuar con el desarrollo del concurso público conforme a las disposiciones que apruebe el Pleno, garantizando el normal desarrollo del proceso de selección del futuro jefe de la ONPE', señaló la nota de prensa.

PUEDES VER: Poder Judicial rechaza pedido que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que País Para Todos haya conseguido 7 diputados en las elecciones, como señaló su presidente Vladimir Meza

Es falso que País Para Todos haya conseguido 7 diputados en las elecciones, como señaló su presidente Vladimir Meza

LEER MÁS
Carlos Loyola presenta reconsideración ante la JNJ tras ser excluido del concurso para jefe de la ONPE

Carlos Loyola presenta reconsideración ante la JNJ tras ser excluido del concurso para jefe de la ONPE

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia declararía desierto concurso para elegir a nuevo jefe de la ONPE

Junta Nacional de Justicia declararía desierto concurso para elegir a nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial rechaza pedido que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta

Poder Judicial rechaza pedido que buscaba suspender la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide al presidente del JNE que Absalón Vásquez ocupe su lugar en el Senado

Rafael López Aliaga pide al presidente del JNE que Absalón Vásquez ocupe su lugar en el Senado

LEER MÁS
Detienen al presidente de la Corte de Justicia de Apurímac, José Tinco por actos de corrupción

Detienen al presidente de la Corte de Justicia de Apurímac, José Tinco por actos de corrupción

LEER MÁS
María Cuadros Espinoza presenta su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación

María Cuadros Espinoza presenta su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación

LEER MÁS
Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso

Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso

LEER MÁS
Colcabamba: chofer colombiano de la camioneta era prófugo de la justicia

Colcabamba: chofer colombiano de la camioneta era prófugo de la justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025