JNJ reincorpora a Carlos Loyola como postulante y reabre concurso para jefe de la ONPE

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La Junta Nacional de Justicia decidió reincorporar a Carlos Loyola como postulante al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta decisión, el concurso —que había sido declarado desierto— queda reabierto para que pueda elegirse al nuevo titular de la institución electoral.

Loyola vuelve a ser postulante luego de que el Pleno de la JNJ aceptara el recurso de reconsideración que presentó. El aspirante al cargo argumentó que se vulneró su derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones y bajo criterios de mérito.

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De acuerdo con la nota de prensa difundida por la propia JNJ, la presidenta María Teresa Cabrera Vega, así como Gino Augusto Tomás Ríos Patio, Germán Alejandro Julio Serkóvic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo votaron a favor de la reconsideración. En contra se pronunciaron el vicepresidente Víctor Hugo Chanduví Cornejo y los miembros Jaime Pedro de la Puente Parodi y Cayó César Galindo Sandoval.

Además, se informó que el Pleno decidió reestructurar el cronograma de las actividades pendientes del concurso para continuar con la evaluación del postulante. 'La reprogramación del cronograma permitirá continuar con el desarrollo del concurso público conforme a las disposiciones que apruebe el Pleno, garantizando el normal desarrollo del proceso de selección del futuro jefe de la ONPE', señaló la nota de prensa.