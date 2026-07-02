Es falso que País Para Todos haya conseguido 7 diputados en las elecciones, como señaló su presidente Vladimir Meza

En una reciente entrevista en Canal N , Vladimir Meza, presidente del partido País Para Todos, con el que postuló Carlos Álvarez, aseguró que su partido ha cumplido las normas para acceder a escaños en la Cámara de Diputados del Congreso.

“Nosotros hemos pasado el 5% de la votación nacional en la Cámara de Diputados [...] y, luego, de acuerdo a la contabilidad de los votos que están allí, la ONPE los contabilizó, salimos con 7 diputados. Sí nos correspondería ser parte de la futura Cámara de Diputados”, señaló el político. Luego dijo: “Entonces, el Jurado [Nacional de Elecciones] le echa mano a su famosa interpretación de su acuerdo plenario y adopta la interpretación menos democrática, la más restrictiva…”.

Lo aseverado por Meza es falso. País Para Todos no alcanzó a obtener siete diputados. El cálculo mediante el método D’Hondt, mejor conocido como la cifra repartidora, está en la ley y le da cinco representantes. Debido a que obtener siete asientos es una de las dos condiciones para acceder a los escaños, País Para Todos queda legalmente fuera del Congreso.

Las reglas para representantes al Congreso

El acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece dos principios fundamentales para que un partido pueda ingresar representantes a las cámaras del Congreso.

a. La valla de ambas cámaras es independiente. Esto quiere decir que hay un mínimo indispensable que deben cumplir los partidos para ganar, por separado, tanto escaños para senadores como diputados. Es decir, existe la posibilidad de que una agrupación tenga diputados y no senadores, y viceversa.

b. Este mínimo funciona para la Cámara de Diputados de la siguiente manera:

Siete de los candidatos de un partido deben haber obtenido los puestos según los escaños que tenga la región a la que postulan.

La suma total de votos válidos no puede ser menor al 5%.

País Para Todos pasó el 5% en diputados, pero no alcanzó los 7 representantes

Efectivamente, País Para Todos pasó el 5% que la ley exige como uno de los dos requisitos para pasar la valla. Específicamente, según cálculo de PerúCheck con base en los resultados de ONPE, consiguió 5.8% de la votación nacional en diputados.

Votación nacional para diputados

País Para Todos se ubica en el puesto 7 del acumulado nacional de votos válidos.

Puesto Partido Votos nacionales % votos válidos % votos emitidos 1 Fuerza Popular 2,114,421 14.656% 10.472% 2 Renovación Popular 1,593,063 11.042% 7.890% 3 Juntos por el Perú 1,553,161 10.766% 7.692% 4 Partido del Buen Gobierno 1,510,020 10.467% 7.479% 5 Ahora Nación 1,224,582 8.488% 6.065% 6 Partido Cívico Obras 1,199,906 8.317% 5.943% 7 Partido País Para Todos 838,920 5.815% 4.155%

Fuente: elaboración propia con base en votos regionales acumulados. Porcentaje principal calculado sobre votos válidos.

Sin embargo, el cálculo mediante el método D’Hondt, o la cifra repartidora, solo le otorga cinco diputados. Este método es el mecanismo que se usa para convertir votos en escaños y está en la Ley Orgánica de Elecciones , específicamente en el artículo 30. No es una interpretación, como falsamente señala Meza.

El método está en la propia ley

El cálculo se hace por cada circunscripción: se toma el número de votos válidos de cada partido en cada región y se divide sucesivamente entre 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el número de curules que reparte esa región. Luego, se ordenan todos esos cocientes y los escaños se asignan a los valores más altos.

Así, los únicos escaños que consiguió País Para Todos son 2 en Lima Metropolitana, 1 en Áncash, 1 en el Callao y 1 en Piura. Es decir, 5 y no 7.

Circunscripción Escaños País Para Todos Áncash 1 Callao 1 Lima Metropolitana 2 Piura 1

¿Qué estaría interpretando País Para Todos?

Si no se aplica la cifra repartidora y se hace el conteo de manera manual, País Para Todos sí obtendría siete diputados, que pertenecerían a las siguientes jurisdicciones: 2 por Áncash, 1 por Arequipa, 1 por Callao, 2 por Lima Metropolitana y 1 por Piura. Sin embargo, esta interpretación no corresponde a ley.

Región / circunscripción Curules de PPT Áncash 2 Arequipa 1 Callao 1 Lima Metropolitana 2 Piura 1

En un artículo anterior , PerúCheck señaló que la razón por la que País Para Todos aduce que sí alcanzó las 7 curules sería porque, en su cálculo, estaría descartando todos los candidatos a diputados de los partidos que hayan obtenido menos de 5% en el voto nacional. Así lo señalaron múltiples expertos en ese momento.

Calificación

Es falso que País Para Todos haya conseguido siete escaños en la Cámara de Diputados. También que el JNE haya hecho una interpretación de la ley para dejarlos fuera. El cálculo corresponde a ley y según éste, el partido sólo alcanzó cinco curules, lo que no le alcanza para tener representantes a esa cámara. Por ello, PerúCheck califica las afirmaciones de Vladimir Meza, presidente del partido País Para Todos, como falsas.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.