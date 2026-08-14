Tribunal Constitucional de Chile frena parte de la megarreforma tributaria de José Antonio Kast

Parlamentarios opositores valoraron el fallo, destacando que la decisión del TC no implica un rechazo total de la megarreforma. Foto: AFP.

Parlamentarios opositores valoraron el fallo, destacando que la decisión del TC no implica un rechazo total de la megarreforma. Foto: AFP.

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El Tribunal Constitucional (TC) de Chile acogió parcialmente los requerimientos presentados por la oposición contra la megarreforma impulsada por el presidente José Antonio Kast y declaró inconstitucionales los artículos que contemplaban indemnizaciones por la anulación judicial de permisos ambientales.

El organismo también limitó aspectos del régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. En un comunicado difundido por el TC, informó que declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 del proyecto, que establecían un derecho a indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fuera anulada mediante una sentencia judicial firme.

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El tribunal también acogió parcialmente las impugnaciones relacionadas con el artículo 29, que establece un régimen de invariabilidad tributaria de 10, 15 y 20 años para grandes inversiones nacionales y extranjeras. Los alcances definitivos de esta decisión se conocerán cuando sea despachada la sentencia la próxima semana.

El pronunciamiento fue recibido favorablemente por parlamentarios opositores que habían cuestionado varios componentes de la iniciativa. El líder del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, afirmó: "Valoramos en parte la decisión del TC de acoger algunos aspectos de estos requerimientos. Consideramos que aspectos de esta megarreforma son inconstitucionales".

La reforma aún mantiene sus principales incentivos

La decisión del TC no implica el rechazo total de la iniciativa. El eje económico de la megarreforma contempla reducir el impuesto a las empresas del 27% al 23%, además de incorporar la exención de IVA a la compra de vivienda y beneficios fiscales para la repatriación de capitales.

El Gobierno de Kast considera el proyecto una herramienta central para reactivar la economía, elevar el crecimiento de Chile del 2,5% registrado el año pasado al 3,5% al final del mandato, reducir el desempleo al 6,5% y avanzar hacia un equilibrio de las cuentas fiscales.

Senado eliminó medidas incorporadas por la oposición

El fallo constitucional se produjo después de que el Senado chileno aprobara el veto presentado por Kast para eliminar tres disposiciones incorporadas durante la tramitación parlamentaria.

Las medidas suprimidas incluían el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, conocida como anatocismo, y modificaciones destinadas a garantizar el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.

Estos vetos ya habían recibido el respaldo de la Cámara de Diputados, por lo que las tres disposiciones quedaron fuera del texto definitivo.

El Gobierno espera completar los pasos pendientes antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año, mientras aguarda la sentencia completa del Tribunal Constitucional, que permitirá determinar el alcance definitivo de las restricciones aplicadas a la megarreforma.