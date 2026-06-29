Pedro Castillo: defensa busca liberar a expresidente con pedido de gracia presidencial

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La defensa de Pedro Castillo busca que el expresidente recupere su libertad mediante un pedido de gracia presidencial. El expediente fue presentado el 25 de junio ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro Luis Jiménez Borra informó que la solicitud se encuentra en manos de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de revisar este tipo de procedimientos antes de emitir una respuesta.

"Lo que ha ingresado el 25 de junio es una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales y que seguramente muy pronto ya tendrá una respuesta del ministerio", declaró.

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El ministro también marcó distancia entre este trámite y un eventual indulto. Explicó que el documento ingresado corresponde únicamente a una solicitud de gracia presidencial y que seguirá el procedimiento previsto por la legislación vigente. Añadió que la comisión especializada evalúa actualmente el contenido del expediente.

El nuevo recurso fue presentado por el abogado Tomás Soldevilla Guerra, quien solicita que el Poder Ejecutivo aplique la atribución prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución. Esa disposición permite al presidente ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma.