HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fuerza Popular habría recibido más de 1 millón de soles entre 2022 y 2025 por recortes a trabajadores del Congreso

Además de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) recaudó S/ 459.000 y Perú Libre, S/ 834.000, mediante descuentos aplicados a los salarios de sus congresistas.

Fuerza Popular habría recibido altos fondos por recortes a trabajadores y congresistas | Composición: LR.
Fuerza Popular habría recibido altos fondos por recortes a trabajadores y congresistas | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

A partir de los recortes realizados a los salarios de trabajadores militantes en el Congreso de la República, Fuerza Popular habría recibido S/ 1 millón 330 mil entre 2022 y 2025. La información fue revelada por el programa dominical 'Punto Final'.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el dominical, los fondos que recibió el partido naranja fueron incrementándose durante ese periodo. En 2022, Fuerza Popular obtuvo S/ 40.700 mediante cuatro transferencias. En 2023, la cifra ascendió a S/ 339.950 a través de 28 transferencias. En 2024, el monto aumentó a S/ 427.000 en 36 operaciones. Finalmente, en 2025, la suma superó el medio millón de soles, también mediante 36 transferencias.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

lr.pe

La encargada de recibir estas operaciones y llevar el control de los montos ingresados por este concepto fue Karina Beteta. Consultada por el programa, la virtual congresista señaló que ya no desempeña esa función y precisó que actualmente esa responsabilidad recae en Cecilia Chacón, también virtual congresista.

Consultado sobre esta modalidad de recortes salariales, el abogado laboralista Christian Sánchez cuestionó el esquema. "El trabajador ve afectada su remuneración para que este dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan mecanismos de la oficina de Recursos Humanos para gestionar transferencias de dinero a partidos sin ninguna cobertura legal. La voluntariedad es dudosa. Si un trabajador no aporta, le quitan el trabajo", declaró al dominical.

PUEDES VER: Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

lr.pe

Perú Libre y Alianza para el Progreso también se beneficiaron del esquema

Sin embargo, Fuerza Popular no fue el único partido favorecido por estos recortes. El reportaje también expone que Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre también obtuvieron recursos mediante este mecanismo. Entre 2022 y 2025, el partido liderado por César Acuña recibió S/ 459.000, mientras que la agrupación encabezada por el prófugo Vladimir Cerrón obtuvo S/ 834.000.

PUEDES VER: Ricardo Belmont: “Keiko tiene que gobernar en un pacto con el país. Cómo va a hacer con 16 regiones que no la aceptan”

lr.pe

De acuerdo con el estatuto de Perú Libre, citado por 'Punto Final', cada funcionario y representante del partido debe aportar el 10% de sus ingresos a la organización. Según el reportaje, la agrupación realiza estos cobros mediante cheques. Solo en 2025 se emitieron seis cheques que, en conjunto, representaron una recaudación superior a S/ 83.000.

En el caso de APP, el dominical señaló que el descuento aplicado a sus congresistas sería de S/ 1.000 mensuales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

Ruth Luque: "No hubo fraude, pero el Gobierno de Fujimori no será legítimo"

LEER MÁS
Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

Poder Judicial inicia ejecución de sentencia para que Reniec pague más de S/200 mil a Dina Boluarte

LEER MÁS
Ricardo Belmont: “Keiko tiene que gobernar en un pacto con el país. Cómo va a hacer con 16 regiones que no la aceptan”

Ricardo Belmont: “Keiko tiene que gobernar en un pacto con el país. Cómo va a hacer con 16 regiones que no la aceptan”

LEER MÁS
ONPE al 100% en Áncash: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

ONPE al 100% en Áncash: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Veinte alcaldes de Lima van por la reelección encubierta y dos cambian de distritos

Veinte alcaldes de Lima van por la reelección encubierta y dos cambian de distritos

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia declara desierto concurso para elegir a nuevo jefe de la ONPE

Junta Nacional de Justicia declara desierto concurso para elegir a nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025