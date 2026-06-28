Fuerza Popular habría recibido más de 1 millón de soles entre 2022 y 2025 por recortes a trabajadores del Congreso

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A partir de los recortes realizados a los salarios de trabajadores militantes en el Congreso de la República, Fuerza Popular habría recibido S/ 1 millón 330 mil entre 2022 y 2025. La información fue revelada por el programa dominical 'Punto Final'.

De acuerdo con el dominical, los fondos que recibió el partido naranja fueron incrementándose durante ese periodo. En 2022, Fuerza Popular obtuvo S/ 40.700 mediante cuatro transferencias. En 2023, la cifra ascendió a S/ 339.950 a través de 28 transferencias. En 2024, el monto aumentó a S/ 427.000 en 36 operaciones. Finalmente, en 2025, la suma superó el medio millón de soles, también mediante 36 transferencias.

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La encargada de recibir estas operaciones y llevar el control de los montos ingresados por este concepto fue Karina Beteta. Consultada por el programa, la virtual congresista señaló que ya no desempeña esa función y precisó que actualmente esa responsabilidad recae en Cecilia Chacón, también virtual congresista.

Consultado sobre esta modalidad de recortes salariales, el abogado laboralista Christian Sánchez cuestionó el esquema. "El trabajador ve afectada su remuneración para que este dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan mecanismos de la oficina de Recursos Humanos para gestionar transferencias de dinero a partidos sin ninguna cobertura legal. La voluntariedad es dudosa. Si un trabajador no aporta, le quitan el trabajo", declaró al dominical.

Perú Libre y Alianza para el Progreso también se beneficiaron del esquema

Sin embargo, Fuerza Popular no fue el único partido favorecido por estos recortes. El reportaje también expone que Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre también obtuvieron recursos mediante este mecanismo. Entre 2022 y 2025, el partido liderado por César Acuña recibió S/ 459.000, mientras que la agrupación encabezada por el prófugo Vladimir Cerrón obtuvo S/ 834.000.

De acuerdo con el estatuto de Perú Libre, citado por 'Punto Final', cada funcionario y representante del partido debe aportar el 10% de sus ingresos a la organización. Según el reportaje, la agrupación realiza estos cobros mediante cheques. Solo en 2025 se emitieron seis cheques que, en conjunto, representaron una recaudación superior a S/ 83.000.

En el caso de APP, el dominical señaló que el descuento aplicado a sus congresistas sería de S/ 1.000 mensuales.