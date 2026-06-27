Roberto Sánchez alerta que Mininter no les brindó garantías para marcha en el Centro de Lima: "Nos deniegan el derecho"

Ministerio del Interior rechaza pedido de Juntos por el Perú para movilización en el Centro de Lima. | Composición/LR

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó que el Ministerio del Interior les haya denegado el permiso para realizar una movilización en el Centro de Lima. La marcha, programada para este sábado 27 de junio a partir de las 4.00 p. m., tenía como objetivo manifestarse a favor de la justicia electoral y la transparencia del voto.

Sánchez indicó que esta medida restringe de manera injustificada el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la participación política. "Hemos solicitado garantías al Mininter para poder hacer uso del derecho a libre tránsito en una movilización ciudadana exigiendo justicia electoral y transparencia del voto y nos deniegan el derecho, lamentable", criticó el candidato.

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A esta postura se sumó Anahí Durand, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú y exministra de la Mujer, quien cuestionó la imparcialidad de las autoridades involucradas en la decisión.

"Nuevamente nos niegan garantías para la movilización y el derecho al libre tránsito. Lamentable el rol del ministerio del interior y Jose Maria Balcazar que demuestra otra vez sumisión al fujimorismo".

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A través del documento oficial de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías (DGIN-DAEG), firmado por su director Henry Eugenio Huerta Casaverde, se resolvió desestimar la solicitud presentada por el personero legal de la agrupación para el sábado 27 de junio de 2026.

La marcha tenía previsto reunir a 5.000 asistentes. El recorrido planteado comenzaba en el local del partido en Acho y seguía hacia el Paseo Colón, para luego desplazarse por avenidas del centro histórico como Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte, La Colmena, Abancay y la avenida Arequipa, con destino final en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María.