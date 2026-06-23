Corte Penal Nacional: Ratifican al presidente pero reconforman Salas y Juzgados

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El nombramiento de nuevos jueces titulares por la Junta Nacional de Justicia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Presidencia de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada llevó a reorganizar y variar la composición de los juzgados y salas superiores de los tribunales que ven los casos más complejos del país, como delitos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y narcotráfico, entre otros.

Esto ha provocado, conforme lo habíamos advertido, la salida de muchos magistrados y el ingreso de nuevos titulares, por lo que se puede hablar de la conformación de una nueva Corte Penal Nacional. Entre los jueces de investigación preparatoria que en los últimos años han llevado los casos más emblemáticos aún se mantienen los jueces Richard Concepción Carhuancho (suspendido), Leodán Cristóbal Ayala y Jorge Chávez Tamariz.

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La reorganización ha generado un desencuentro entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dirige el presidente encargado del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y el presidente de la Corte, el juez superior Jhonny Has Contreras Cuzcano, sobre la conformación de las salas superiores. El 22 de junio, el Consejo Ejecutivo aprobó una determinada conformación de las salas y, la mañana del 23 de junio, Contreras aprobó otra, alterando la prelación y las presidencias de los tribunales.

La presidencia

En principio, hay que recordar que la Corte Superior de Justicia Penal Especializada es una jurisdicción ad hoc cuya organización ha estado bajo la jurisdicción del Consejo Ejecutivo, como máximo organismo administrativo del Poder Judicial. Legalmente, esta situación se mantiene hasta que la Corte tenga un tercio de magistrados titulares. A partir de ese momento, la Corte se independiza y tiene vida institucional propia: elige a sus autoridades y estas se encargan de la conformación de los juzgados y salas.

A partir de esta situación, el 22 de junio, el Consejo Ejecutivo tomó dos decisiones. En la primera, mediante la Resolución Administrativa N.° 000219-2026-CE-PJ, acordó de manera excepcional prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2026 la designación del juez superior Jhonny Contreras como presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Tomó esta decisión, dice la mencionada resolución, teniendo en cuenta las características de este tribunal especializado y la necesidad de mantener el trabajo estable de sus magistrados: “La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada tramita procesos de alta complejidad (crimen organizado, corrupción de funcionarios) de evidente repercusión nacional e internacional. Esta naturaleza especializada exige, de manera indispensable, un entorno de estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica. La gestión de estos mega procesos requiere una conducción administrativa sin alteraciones intempestivas que puedan desestabilizar la operatividad de los equipos de trabajo o comprometer las metas de descarga procesal ya establecidas”.

Por lo cual, “ante el reciente nombramiento de magistrados titulares realizado por la Junta Nacional de Justicia, resulta de vital importancia asegurar la continuidad de la gestión administrativa en el cargo de Presidente de Corte, ello hasta el cierre natural del periodo bianual (2025-2026). Esta prórroga excepcional se justifica como una medida de alta dirección destinada a garantizar una transición ordenada, evitando que la gestión interna sufra giros drásticos que debiliten la continuidad operativa de los subsistemas especializados durante el tramo final del presente año judicial”.

La Ley Orgánica y el Estatuto de la Corte establecen que, desde el momento en que tenga el número suficiente de jueces titulares, procederá a nombrar a su presidente y demás órganos de gobierno, lo cual supone que los nuevos titulares se reúnan en Sala Plena y elijan a su presidente para lo que queda del mandato, esto es seis meses. Cada dos años, el primer jueves de diciembre, los jueces eligen a sus nuevas autoridades. En diciembre, tendrían que volver a elegir a un nuevo presidente.

El Consejo Ejecutivo consideró que esto solo podría generar inestabilidad, por lo que prorrogó el mandato del doctor Contreras y le recordó que en diciembre deberá convocar la primera Sala Plena de la Corte Superior Especializada para que elija, entre sus integrantes, a su nuevo presidente para el periodo de enero del 2027 hasta diciembre del 2028.

Composición de las salas

Definida la presidencia de la Corte, el Consejo Ejecutivo procedió a recomponer las salas superiores para incluir a los jueces recién nombrados. En esta parte no hubo acuerdo y esto ha generado confusión. Hasta hace algunos años, el Consejo Ejecutivo elegía a los jueces de esta corte y disponía su ubicación, pero en la gestión del doctor Javier Arévalo Vela se dispuso que el Consejo solo designa y que es el presidente de la Corte quien define las ubicaciones.

Así, en la noche del 22 de junio hubo una nueva conformación de salas y, a la mañana del 23 de junio, el doctor Jhonny Lescano realizó una nueva composición. Conforme a esta última resolución, las salas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Porfiria Edita Condori Fernández - Rómulo Juan Carcausto Calla - Luis Ángel Noé Javiel Valverde

Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional

Octavio César Sahuanay Calsín - Arturo Mosqueira Cornejo - Josué Wagner Córdova Pintado

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional

Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde - Yeny Sandra Magallanes Rodríguez - Jony Antonio Peña Suasnabar

Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Javier Santiago Sologuren Anchante - Luis Enrique López Pinto - Nahyhon González Agui

Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional

Marco Antonio Angulo Morales - Daniel Ernesto Cerna Salazar - Wilfredo Iván Ayala Valen

Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Pilar Luisa Carbonel Vílchez - María Esther Felices Mendoza - Richard Llacsahuanga Chávez

Segunda Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Alfredo José Sedano Nuñez - Andrés Arturo Churampi Garibaldi - Ricardo Arturo Manrique Laura

Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria

Iván Alberto Quispe Aucca - Reli Jacinto Callata Vega - Helbert Iván Llerena Lezama (P)

En los juzgados

El 22 de junio también se realizaron cambios en los juzgados de investigación preparatoria. Se dieron por concluidas las designaciones de las juezas Soledad Barrueto Guerrero y Margarita Salcedo Guevara, así como la del juez Víctor Alcocer Acosta, en el tercer, cuarto y quinto juzgado de investigación preparatoria, respectivamente. En su lugar, fueron nombrados Erick Jhonatan Saavedra Montellanos, Eiser Alexander Jiménez Coronel y María del Carmen Lauya Méndez.

Las resoluciones que oficializan estos cambios advierten que la salida e ingreso de nuevos magistrados no deben afectar los procesos jurisdiccionales en curso. Los jueces salientes deberán seguir atendiendo los casos y audiencias en los que su salida pueda generar una perturbación grave, como el reinicio de un juicio público o frustrar la conclusión de algún requerimiento o solicitud que se encuentre en trámite.