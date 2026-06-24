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Gustavo Gorriti: SIP rechaza informe del Congreso que recomienda procesarlo por caso Odebrecht

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y decenas de organizaciones y comunicadores de América y Europa cuestionaron la decisión del Congreso de aprobar un informe que plantea denunciar penalmente al director de IDL-Reporteros. Advirtieron que la medida representa una amenaza para la libertad de prensa en el Perú.

La SIP y organizaciones internacionales rechazaron el informe del Congreso que recomienda denunciar penalmente al periodista Gustavo Gorriti. Foto: difusión
La SIP y organizaciones internacionales rechazaron el informe del Congreso que recomienda denunciar penalmente al periodista Gustavo Gorriti. Foto: difusión
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo al informe aprobado por el Congreso que recomienda procesar al periodista Gustavo Gorriti por el caso Odebrecht. A través de un pronunciamiento internacional, la organización sostuvo que el Parlamento utiliza su poder para presionar y silenciar al director de IDL-Reporteros, medio que investigó diversos casos de corrupción vinculados a actores políticos y judiciales.

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El documento cuenta con el respaldo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Fundación Gabo, periodistas de investigación y organizaciones de defensa de la libertad de expresión de distintos países. Los firmantes consideran que las acciones impulsadas desde el Legislativo constituyen un nuevo ataque contra el periodismo independiente en el Perú.

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La reacción de la SIP ocurrió después de que el Pleno aprobara el informe final de la comisión que investigó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora brasileña Odebrecht. El texto recomienda denunciar penalmente a fiscales, procuradores y a Gustavo Gorriti, a quien atribuye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Según el pronunciamiento, las acusaciones contra el periodista carecen de sustento y forman parte de una campaña de hostigamiento promovida desde espacios de poder. Las organizaciones firmantes alertaron, además, que estas iniciativas buscan afectar el trabajo de los medios que investigan casos de corrupción y comprometen el ejercicio de la libertad informativa.

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SIP cuestiona informe aprobado por el Congreso

La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que el informe parlamentario representa un intento de trasladar al ámbito penal cuestionamientos dirigidos contra un periodista reconocido por sus investigaciones sobre el caso Lava Jato. Recordó que los trabajos publicados por IDL-Reporteros recibieron el Premio Global Shining Light Award 2019, otorgado por la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN).

El pronunciamiento también menciona que el informe fue elaborado por la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. De acuerdo con el texto, la recomendación será remitida al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para que evalúe el inicio de eventuales investigaciones penales.

Para las organizaciones firmantes, esta situación genera preocupación debido a que las investigaciones periodísticas de Gorriti han expuesto redes de corrupción que involucraron a autoridades políticas, empresarios y operadores del sistema de justicia. Por ello, consideran que cualquier intento de criminalizar esa labor debe ser observado con atención por la comunidad internacional.

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Organizaciones alertan sobre riesgos para la libertad de prensa

Uno de los principales puntos del pronunciamiento es la advertencia sobre el impacto que tendría este caso en la libertad de prensa. La SIP sostuvo que el uso de mecanismos estatales para perseguir a periodistas constituye una práctica incompatible con una sociedad democrática.

Las organizaciones recordaron, además, que no es la primera vez que Gorriti enfrenta presiones relacionadas con su trabajo periodístico. El documento menciona antecedentes de intentos para acceder a sus fuentes informativas y otras acciones que, según los firmantes, buscaron limitar las investigaciones de IDL-Reporteros.

En esa línea, los suscriptores del comunicado señalaron que la protección de las fuentes periodísticas es un elemento esencial para el ejercicio de la prensa libre. Advirtieron que cualquier medida orientada a vulnerar ese principio puede afectar la capacidad de los medios para revelar hechos de interés público.

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Periodistas y entidades de varios países respaldan a Gustavo Gorriti

El pronunciamiento fue suscrito por una amplia lista de periodistas, organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos de América y Europa. Entre ellos figuran representantes de la SIP, CPJ, Reporteros Sin Fronteras, Fundación Gabo, OjoPúblico, Convoca, La República, Salud con Lupa, Epicentro TV y otros medios y entidades especializadas.

También respaldaron el comunicado reconocidos periodistas como César Hildebrandt, Rosa María Palacios, José Rubén Zamora, Carlos Fernando Chamorro, Jon Lee Anderson, Mónica González, Ignacio Escolar y Marco Sifuentes, entre otros.

Finalmente, los firmantes hicieron un llamado para que el Ministerio Público actúe conforme al marco legal y no responda a presiones políticas. Asimismo, expresaron su preocupación por el avance de medidas que, a su juicio, buscan debilitar el trabajo del periodismo de investigación en el país.

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