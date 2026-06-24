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Política

Fujimori sobre Sánchez: "Yo entiendo cómo se puede sentir (...) en tres oportunidades yo he reconocido los resultados"

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que comprende la posición de Roberto Sánchez ante una eventual derrota electoral. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo ocurrido en 2021, cuando denunció un supuesto fraude electoral y rechazó durante semanas los resultados que dieron como ganador a Pedro Castillo.

Keiko Fujimori brindó declaraciones desde su local partidario. Foto: captura de pantalla
Keiko Fujimori brindó declaraciones desde su local partidario. Foto: captura de pantalla
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre las declaraciones de Roberto Sánchez, quien evitó confirmar si reconocerá un eventual triunfo suyo en la segunda vuelta. Al respecto, señaló que entiende la postura de su contendor porque ella estuvo "en el otro lado" en anteriores procesos electorales. "Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados", declaró durante una conferencia de prensa.

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Fujimori evitó responder directamente a los cuestionamientos del candidato de Juntos por el Perú y sostuvo que la decisión de aceptar o no los resultados electorales corresponde a una determinación personal. "Es una decisión personalísima. Yo no le voy a contestar", manifestó al ser consultada sobre la posición expresada por Sánchez en los últimos días.

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Sin embargo, las declaraciones de la lideresa fujimorista contrastan con su actuación tras las elecciones presidenciales de 2021. En aquella ocasión denunció la existencia de un supuesto fraude electoral, presentó decenas de recursos de nulidad y cuestionó el trabajo de los organismos electorales. Pese a ello, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó los resultados que otorgaron la victoria a Pedro Castillo.

La candidata también rechazó las denuncias formuladas por su rival sobre presuntas irregularidades en el actual proceso electoral. Según indicó, se trata de afirmaciones sin pruebas que buscan generar dudas sobre el resultado de la contienda. "Hemos escuchado denuncias que no tienen pruebas, seguir sembrando dudas, meter cizaña", afirmó.

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