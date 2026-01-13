Gustavo Gorriti sobre Elecciones 2026: "Va a haber muchísima campaña negra, muchísima mentira y dinero"

El periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, analizó el panorama de las Elecciones 2026 luego de que en el Ministerio Público se desactivaron los Equipos Especiales Lava Jato, Eficcop, Efivaip y Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, durante una entrevista para el programa de La República, "La verdad a fondo", Gorriti aseguró que los siguientes tres meses previos a los comicios electorales serán de suma importancia.

"Pero ahora lo que queda por ver es dentro de la estructura que hay, con las amenazas que existen, con la correlación de fuerzas que, por el momento, se da, con el hecho de que, estando la fiscalía básicamente tomada en sus niveles más altos, lo único que queda con una cierta independencia es el Poder Judicial. (…)", comentó.

Luego acotó: ¿Cuánto se va a poder avanzar? Eso es algo que no sé. Lo vamos a ver en los hechos. Y tampoco debemos ignorar que todo este conjunto de cosas va a tener lugar dentro de lo que van a ser tres de los meses más importantes en la historia de la República en los últimos lustros, es decir, los tres meses finales de campaña".

En esa misma línea, Gorrito afirmó que "la mafia gobernante ha cambiado todas las reglas" con miras a los comicios y que "han convertido las reglas en trampa para hacer muy difícil que la oposición democrática llegue a sacarle del poder".

"Pero vamos a ver, porque va a haber muchísima campaña negra, porque va a haber muchísima mentira, muchísimo dinero que se va a invertir, que se va a invertir dentro de esto a todo tipo de acciones. Por eso digo, van a ser tres meses muy intensos, muy difíciles, harto peligrosos en términos generales, pero donde se va a jugar mucho para el futuro del país", resaltó.

Asimismo, Gorriti se refirió al futuro que tendría la Fiscalía previo a las elecciones. En ese sentido, aseguró que ello dependerá de los resultados del 12 de abril.

"Va a depender del resultado de las elecciones. Lo tengo que decir así. Si gana la mafia, se acabó. Claro, no hay forma. Se acabó. Todo va a ir clarísimamente para peor en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Y si la mafia llega a perder, entonces va a depender en gran medida del talento, el carácter de quienes asuman el poder para ver cómo se logra destrabar, desanudar, retrotraer todas las leyes procrimen, todas las leyes que han hecho básicamente una burla de la independencia de poderes", recalcó.