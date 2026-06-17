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Política

Alcalde de Juliaca es investigado por presunta organización criminal vinculada a papeletas de tránsito

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional allanaron oficinas de la Municipalidad Provincial de San Román y viviendas de investigados. Las pesquisas apuntan a una presunta red que habría favorecido a conductores mediante la alteración o eliminación de sanciones de tránsito.

Óscar Cáceres es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Foto: difusión
Óscar Cáceres es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Foto: difusión
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La Fiscalía investiga al alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres Rodríguez, por su presunta participación en una organización criminal vinculada a papeletas de tránsito dentro de la Municipalidad Provincial de San Román. El caso forma parte de una investigación preliminar que también alcanza a funcionarios de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. Las diligencias incluyeron allanamientos en oficinas públicas y domicilios particulares.

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El operativo se ejecutó durante las primeras horas del miércoles 17 de junio. Más de 50 agentes de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional participaron en la intervención realizada en las instalaciones de la Gerencia de Transportes, ubicadas en el Terminal Terrestre de Juliaca. Los efectivos revisaron documentación, equipos y diversos ambientes administrativos con autorización judicial.

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De acuerdo con la Resolución Judicial N.° 003-2026, además del burgomaestre, la investigación comprende al gerente Hardy Meyer Quispe Lipa y a otros servidores públicos. El Ministerio Público atribuye de manera preliminar los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. La finalidad de las diligencias es determinar posibles responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.

Según la hipótesis fiscal, la presunta red operaba a través de expedientes relacionados con infracciones de tránsito consideradas muy graves. Los investigadores sostienen que algunas papeletas M1 y M2 habrían sido anuladas, modificadas o retiradas de trámite para beneficiar a determinados conductores. Como consecuencia, varias sanciones no habrían sido registradas en los sistemas correspondientes y algunas licencias de conducir permanecieron vigentes pese a las infracciones cometidas.

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Fiscalía apunta a presuntas irregularidades en expedientes de tránsito

La investigación fiscal se centra en los procedimientos administrativos aplicados a conductores sancionados por infracciones graves. Según los documentos judiciales, las autoridades buscan establecer si existió una estructura organizada destinada a alterar el trámite regular de las papeletas y evitar que determinadas sanciones generen efectos legales.

Uno de los principales aspectos bajo análisis es el manejo de las papeletas clasificadas como M1 y M2. Estas infracciones suelen implicar consecuencias severas para los conductores, incluida la suspensión de licencias. Por ello, los peritos revisarán expedientes físicos y registros digitales para verificar si hubo modificaciones irregulares.

Las autoridades también examinan la actuación de los funcionarios que tenían acceso a los sistemas administrativos. La información recopilada durante los allanamientos será contrastada con bases de datos institucionales y documentación interna de la comuna.

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