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Sociedad

Balacera en Juliaca: sicario asesina a exfutbolista dentro de discoteca en Puno

Un sicario asesinó al exfutbolista Wilfredo Velarde Puma dentro de una discoteca de Puno que operaba sin licencia de funcionamiento y que será clausurada por las autoridades.

Sicario asesina a exfutbolista en discoteca de Juliaca
Sicario asesina a exfutbolista en discoteca de Juliaca | Difusión
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Un nuevo hecho de violencia sacudió la ciudad de Juliaca, en la región Puno, luego de que un sicario asesinara a balazos al exfutbolista Wilfredo Velarde Puma, de aproximadamente 50 años, en el interior de la discoteca ‘Egipto’, ubicada en el barrio Cerro Colorado. El crimen ocurrió durante la madrugada del último viernes 24 de abril y fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante ingresó armado al local cerca de las 2:00 a.m., obligó a detener la música y, tras ubicar a su objetivo, disparó a quemarropa frente a decenas de asistentes. La escena generó pánico entre los presentes, quienes intentaron resguardarse mientras el agresor escapaba sin ser detenido.

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Sicario asesina a exfutbolista en discoteca de Juliaca

Velarde Puma, recordado en el ámbito deportivo local por su paso en clubes como Diablos Rojos y American Star, fue trasladado de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano; sin embargo, llegó sin signos vitales.

Familiares, amigos y vecinos lamentaron su muerte y lo recordaron como una persona trabajadora que, tras retirarse del fútbol, se dedicaba al servicio de taxi para sostener a su familia.

Local operaba sin licencia y será clausurado

Tras el asesinato, la Municipalidad Provincial de San Román informó que el local nocturno funcionaba sin licencia de funcionamiento. El subgerente de Fiscalización y Control, Nilo Oswaldo Merino Berastegui, señaló que el establecimiento ya había sido clausurado anteriormente, pero reabrió de manera irregular.

Las autoridades municipales anunciaron la clausura definitiva de la discoteca, además de la incautación de bebidas alcohólicas, mesas y otros enseres hallados durante la intervención. La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público continúan con las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen.

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