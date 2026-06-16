Rosa María Palacios: "Todo parece indicar que Keiko Fujimori es la próxima presidenta del Perú"

Rosa María Palacios dice que conteo de votos es irreversible | La República | CERO - Captura de pantalla

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La conductora Rosa María Palacios sostuvo en la emisión que, según el avance de actas y los conteos oficiales, Keiko Fujimori sería la próxima presidenta del Perú, debido a una diferencia de votos que calificó como ya insalvable para su rival Roberto Sánchez.

Palacios describió en detalle el estado del cómputo: citó las cifras de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que al cierre el conteo estaba en 99,033% y explicó que la ventaja de Keiko Fujimori superaba los 30.000 votos, por lo que consideró que "es imposible que Sánchez pueda remontar esos 30,000 votos".

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Estado del conteo y argumentos a favor de la proclamación

Palacios informó que, según la página del Jurado Nacional de Elecciones, las actas observadas atendidas alcanzaban el 92,96% y que había 177 mesas enviadas a recuento, de las cuales 69 ya se habían resuelto y faltaban por realizar 52 audiencias públicas programadas. En ese marco, la conductora explicó que la etapa adicional de recuento —incorporada por el Congreso— era la que demoraba la resolución final, pero que la magnitud de las actas pendientes no bastaba para revertir la ventaja.

Además, enfatizó que la ventaja se concentraba en circunscripciones como Lima, Callao y el extranjero, territorios donde, según señaló en el programa, Keiko Fujimori aparece con "amplia ventaja". Palacios aclaró que no es la ONPE ni el Jurado, pero que los datos públicos permitían ya anticipar un resultado electoral.

Abstención, nulos y votación dividida

La periodista puso el triunfo en contexto: explicó que en una elección con más de 27 millones de electores existe una fragmentación marcada —con cerca de un tercio que no votó o votó nulo o blanco— y que ambos candidatos obtuvieron alrededor de 9 millones de votos cada uno. Palacios sostuvo que ese mapa triple (votos por Keiko, por Sánchez y nulos/ausentes) reduce la pretensión de representatividad plena y complica la gobernabilidad.

En su intervención también señaló que Keiko Fujimori no habría mejorado sustancialmente su votación respecto de 2021, pero que la conformación del sistema electoral y la dispersión de votos entre partidos hicieron que con un porcentaje relativamente pequeño se obtuviera la ventaja necesaria.

Implicaciones y escenarios a futuro

Palacios advirtió que, aunque los datos apuntaban a un triunfo, correspondía respetar los plazos legales de resolución y apelación. Señaló que, si bien la proclamación podría demorarse algunas semanas por plazos de apelación, el grueso del proceso ya no admitía cambios significativos y que la proclamación formal solo sería cuestión de tiempo.

Finalmente, la conductora subrayó que la presidencia de Keiko Fujimori enfrentará retos de legitimidad y gobernabilidad: dijo que "la última acta sí puede faltar dos semanas", pero reiteró su convicción de que, en los términos actuales del cómputo, Keiko Fujimori se perfila como la presidenta electa y que los próximos gestos políticos serán clave para construir o perder apoyo.

Rosa María Palacios atribuyó su aseveración a los registros oficiales de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones y a la lectura del mapa electoral, sin hacer una declaración institucional de victoria.