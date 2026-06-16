HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026
Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026     Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026     Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026     
Política

Rosa María Palacios: "Todo parece indicar que Keiko Fujimori es la próxima presidenta del Perú"

Rosa María Palacios afirmó que, según los conteos oficiales y la distribución de actas, Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta del Perú y que la remontada es improbable

Rosa María Palacios dice que conteo de votos es irreversible
Rosa María Palacios dice que conteo de votos es irreversible | La República | CERO - Captura de pantalla
Escuchar
Resumen
Compartir

La conductora Rosa María Palacios sostuvo en la emisión que, según el avance de actas y los conteos oficiales, Keiko Fujimori sería la próxima presidenta del Perú, debido a una diferencia de votos que calificó como ya insalvable para su rival Roberto Sánchez.

Únete a nuestro canal de política y economía

Palacios describió en detalle el estado del cómputo: citó las cifras de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones, señaló que al cierre el conteo estaba en 99,033% y explicó que la ventaja de Keiko Fujimori superaba los 30.000 votos, por lo que consideró que "es imposible que Sánchez pueda remontar esos 30,000 votos".

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estado del conteo y argumentos a favor de la proclamación

Palacios informó que, según la página del Jurado Nacional de Elecciones, las actas observadas atendidas alcanzaban el 92,96% y que había 177 mesas enviadas a recuento, de las cuales 69 ya se habían resuelto y faltaban por realizar 52 audiencias públicas programadas. En ese marco, la conductora explicó que la etapa adicional de recuento —incorporada por el Congreso— era la que demoraba la resolución final, pero que la magnitud de las actas pendientes no bastaba para revertir la ventaja.

Además, enfatizó que la ventaja se concentraba en circunscripciones como Lima, Callao y el extranjero, territorios donde, según señaló en el programa, Keiko Fujimori aparece con "amplia ventaja". Palacios aclaró que no es la ONPE ni el Jurado, pero que los datos públicos permitían ya anticipar un resultado electoral.

Abstención, nulos y votación dividida

La periodista puso el triunfo en contexto: explicó que en una elección con más de 27 millones de electores existe una fragmentación marcada —con cerca de un tercio que no votó o votó nulo o blanco— y que ambos candidatos obtuvieron alrededor de 9 millones de votos cada uno. Palacios sostuvo que ese mapa triple (votos por Keiko, por Sánchez y nulos/ausentes) reduce la pretensión de representatividad plena y complica la gobernabilidad.

En su intervención también señaló que Keiko Fujimori no habría mejorado sustancialmente su votación respecto de 2021, pero que la conformación del sistema electoral y la dispersión de votos entre partidos hicieron que con un porcentaje relativamente pequeño se obtuviera la ventaja necesaria.

Implicaciones y escenarios a futuro

Palacios advirtió que, aunque los datos apuntaban a un triunfo, correspondía respetar los plazos legales de resolución y apelación. Señaló que, si bien la proclamación podría demorarse algunas semanas por plazos de apelación, el grueso del proceso ya no admitía cambios significativos y que la proclamación formal solo sería cuestión de tiempo.

Finalmente, la conductora subrayó que la presidencia de Keiko Fujimori enfrentará retos de legitimidad y gobernabilidad: dijo que "la última acta sí puede faltar dos semanas", pero reiteró su convicción de que, en los términos actuales del cómputo, Keiko Fujimori se perfila como la presidenta electa y que los próximos gestos políticos serán clave para construir o perder apoyo.

Rosa María Palacios atribuyó su aseveración a los registros oficiales de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones y a la lectura del mapa electoral, sin hacer una declaración institucional de victoria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero

JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero

LEER MÁS
ERM 2026: solo se han presentado el 8,8% de las 14.435 candidaturas para las regionales y municipales

ERM 2026: solo se han presentado el 8,8% de las 14.435 candidaturas para las regionales y municipales

LEER MÁS
Rafael López Aliaga busca sacarle la vuelta a la ley: irá como "teniente alcalde" junto a Luis Rubio

Rafael López Aliaga busca sacarle la vuelta a la ley: irá como "teniente alcalde" junto a Luis Rubio

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial archiva definitivamente el caso Cócteles contra Keiko Fujimori

Poder Judicial archiva definitivamente el caso Cócteles contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

ONPE resultados segunda vuelta 2026 EN VIVO: resultados actualizados y quién va ganando las elecciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga confirma que no asumirá como senador

Rafael López Aliaga confirma que no asumirá como senador

LEER MÁS
JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero

JEE rechaza pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero

LEER MÁS
Vocero de Juntos por el Perú presenta demanda de amparo ante el PJ para anular votos del extranjero: "Hay una norma que no debió existir"

Vocero de Juntos por el Perú presenta demanda de amparo ante el PJ para anular votos del extranjero: "Hay una norma que no debió existir"

LEER MÁS
José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

José Domingo Pérez se distancia de Juntos por el Perú y no descarta postular más adelante: "Es un aspecto en evaluación”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025