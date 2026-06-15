ERM 2026: solo se han presentado el 8,8% de las 14.435 candidaturas para las regionales y municipales

SUFRAGIO. Peruanos volverán a ir a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a sus autoridades locales y regionales. Foto: Carlos Félix

SUFRAGIO. Peruanos volverán a ir a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a sus autoridades locales y regionales. Foto: Carlos Félix

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Solo se han presentado el 8,83% de candidaturas esperadas para las elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre. Al cierre de la edición, 1.274 fórmulas han cumplido este procedimiento, según detalla la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones.

Esta situación llevó al JNE a ampliar excepcionalmente el plazo para la inscripción. En un inicio, el cierre de candidaturas era hasta las 23:59 de este miércoles, pero la prórroga se extendió hasta las 23:59 del viernes 19 de junio.

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“La fecha límite será este viernes para que puedan realizar este trámite de manera virtual, mediante la plataforma Declara+ y presencial, en las mesas de los Jurados Electoral Especiales a nivel nacional”, señaló la institución.

Elecciones regionales y municipales

La vocera del JNE, Grecia Rentería, invocó a las organizaciones políticas y movimientos regionales a realizar el trámite con antelación para evitar inconvenientes de último minuto. Cabe recordar que, para las elecciones generales, se reportó la caída del sistema durante la inscripción de listas.

“Para estas elecciones regionales municipales se espera 14.435, listas y fórmulas inscritas [...] hasta el momento sólo se tiene 84 por presentar y 13,077 en borrador”, sostuvo la funcionaria.

Rentería precisó, además, que la proyección de candidaturas esperadas se determinó tras las elecciones primarias. Asimismo, indicó que una lista en borrador es aquella que se empezó a llenar el formulario, pero aún no lo culminan.

Bajo porcentaje

En Lima, hasta el momento solo se han presentado 163 candidaturas (151 para la elección distrital, 11 para la provincial y una para la regional). La mayoría de inscripciones en Lima corresponde a la alianza APP - La Cholita, con 52 candidaturas, y al partido Somos Perú, con 49.

Sin embargo, hay casos más críticos. En Arequipa, el nivel de candidaturas presentadas es de 1,62% (13 de las 804 esperadas); en Cusco, de 2,92% (29 de las 993 esperadas); y en Puno, de 0,76% (cinco de las 657 esperadas).

Cabe precisar que, en Madre de Dios, hasta el cierre de la edición, no se ha presentado ninguna de las 150 listas de candidaturas proyectadas.

En contraste, las regiones que tienen un mayor avance son Áncash, con el 19,44% (209 de las 1.075 esperadas); Ayacucho, con el 14,56% (105 de las 721 esperadas); y San Martín, con el 24,48% (129 de las 527 esperadas).

Los nombres

En lo que respecta a las candidaturas para los gobiernos regionales, algunas figuras conocidas ya presentaron su inscripción.

Ellos son, por ejemplo, la actual congresista de Acción Popular Hilda Portero, que postula al Gore Lambayeque; el exalcalde del Callao Pedro Spadaro, que ahora va por el Gore del Callao con Renovación Popular; y Eduardo Huacoto, cercano a Wilfredo Oscorima, que tentará dirigir el Gore Ayacucho.

Candidaturas provinciales y distritales

El partido Somos Perú ha presentado 29 candidaturas a las alcadías provinciales. La mayoría de ellas están el Loreto, La Libertad, Ucayali y Ancash. Alianza Para el Progreso también ya avanzó con inscribir 20 candidatos a alcaldes provinciales, principalmente en Loreto, Ancash y Arequipa. Esta agrupación, además, está yendo en alianza con el movimiento regional La Cholita en la región Lima.

Para las alcaldías distrital, Somos Perú ya presentó 240 candidatos y Alianza para el Progreso, 141. Aparecen también Podemos con 132 y Ahora Nación con 92.