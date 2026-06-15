ONPE al 100% en Amazonas: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Amazonas y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

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¿Quiénes son los senadores electos en Amazonas?

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, el siguiente candidato logró obtener un escaño en el Senado en representación de Amazonas:

José Arista (Fuerza Popular) – 4.631 votos

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¿Quiénes son los diputados electos en Amazonas?

Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Amazonas son los siguientes:

Royser Castro (Fuerza Popular) – 4,624 votos

Mery Infantes (Fuerza Popular) – 1,444 votos

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¿Cuántos congresistas representarán a Amazonas?

Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Amazonas contará con 2 representantes en la Cámara de Diputados y 1 representante en el Senado.

Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.