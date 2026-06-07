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Política

Pedro Castillo: "Derrotaremos otra vez a la corrupción y a la narrativa del miedo y del terruqueo"

Elecciones 2026. El expresidente Pedro Castillo se mostró optimista por los resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Pedro Castillo envió un mensaje desde el penal de Barbadillo. Foto: La República.
Pedro Castillo envió un mensaje desde el penal de Barbadillo. Foto: La República.
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Pedro Castillo se pronunció este domingo 7 de junio sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El expresidente dijo que, una vez más, derrotarán "a la corrupción y a la narrativa del miedo y del terruqueo" en relación con Fuerza Popular.

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"Hoy, 7 de junio, Día de nuestra Bandera Nacional, con patriotismo, desde el Perú profundo, el de los olvidados y de todas las sangres, escribiremos el comienzo de un nuevo capítulo de la historia republicana", expresó, desde Barbadillo.

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Añadió que será fundamental el voto del interior del país. "Estoy seguro de que los hombres y mujeres de las cordilleras, de los arenales, de los valles andinos, de los bosques de nuestra Amazonía y de las ciudades, oyendo el llamado de la historia, derrotaremos otra vez a la corrupción, a la impunidad y a la narrativa del miedo y del terruqueo."

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