Es falso que Roberto Sánchez haya sido declarado oficialmente presidente del Perú

LO FALSO:

Roberto Sánchez ha sido declarado oficialmente presidente del Perú.

LO VERDADERO:

Hasta el cierre de esta nota, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha proclamado los resultados oficiales de la elección presidencial. Según informó la entidad, esto está previsto para mediados de julio.

La fotografía utilizada en el banner viral fue alterada con inteligencia artificial. La imagen original, publicada en 2022, muestra a Sánchez con la banda correspondiente a su cargo como ministro de Comercio Exterior y Turismo, no con una banda presidencial.

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se ha difundido en redes sociales una imagen que afirma que Roberto Sánchez ya ha sido declarado presidente del Perú, acompañada de los mensajes: “¡Habemus presidente!” y “La voluntad del pueblo se respeta”.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y ha superado las 4.100 reacciones, 488 comentarios y 625 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Se detectan inconsistencias en la información presentada en el viral. En primer lugar, hasta el cierre de esta nota, 8 de junio de 2026, ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori han sido declarados ganadores. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados oficiales de la segunda vuelta recién serán anunciados a mediados de julio debido al proceso de recuento de votos en actas observadas e impugnadas.

En segundo lugar, la fotografía utilizada de Sánchez no respalda la afirmación difundida. Una búsqueda inversa con Google Lens permitió identificar que la imagen original fue publicada por ANDINA en 2022 y corresponde a su etapa como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, cargo que desempeñó entre 2021 y 2022.

Búsqueda inversa de la imagen. Foto: Google Lens

Fotografía original. Foto: ANDINA

En la fotografía auténtica, Sánchez no porta una banda presidencial, sino una ministerial.

Comparación de la fotografía viralizada y la original. Foto: Facebook / ANDINA | Composición LR

Un análisis realizado con SynthID indicó que se “confirma el uso de herramientas de IA de Google para crear o modificar partes de la composición”. En este caso, se trataría de la banda presidencial que porta en la imagen falsa.

Análisis con SynthID. Foto: SynthID

En conclusión, afirmar que Roberto Sánchez ya ha sido declarado presidente, un día después de realizadas las votaciones, es falso.

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta electoral, circula en redes sociales una imagen en la que se afirma que Roberto Sánchez ha sido declarado oficialmente presidente del Perú. No obstante, se trata de información falsa. Hasta el cierre de esta nota, el JNE no ha publicado los resultados de la votación. Esto está previsto para mediados de julio.

Asimismo, la fotografía incluida en el banner viral no corresponde a un hecho real, pues se trata de una alteración con inteligencia artificial de una imagen de 2022, cuando Sánchez ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo.