Es falso que Roberto Sánchez haya sido declarado oficialmente presidente del Perú

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se ha difundido en redes sociales una imagen que afirma que Roberto Sánchez ya ha sido declarado presidente del Perú, acompañada de los mensajes: “¡Habemus presidente!” y “La voluntad del pueblo se respeta”.
Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook
Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y ha superado las 4.100 reacciones, 488 comentarios y 625 compartidos.
Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook
Se detectan inconsistencias en la información presentada en el viral. En primer lugar, hasta el cierre de esta nota, 8 de junio de 2026, ni Roberto Sánchez ni Keiko Fujimori han sido declarados ganadores. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados oficiales de la segunda vuelta recién serán anunciados a mediados de julio debido al proceso de recuento de votos en actas observadas e impugnadas.
En segundo lugar, la fotografía utilizada de Sánchez no respalda la afirmación difundida. Una búsqueda inversa con Google Lens permitió identificar que la imagen original fue publicada por ANDINA en 2022 y corresponde a su etapa como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, cargo que desempeñó entre 2021 y 2022.
Búsqueda inversa de la imagen. Foto: Google Lens
Fotografía original. Foto: ANDINA
En la fotografía auténtica, Sánchez no porta una banda presidencial, sino una ministerial.
Comparación de la fotografía viralizada y la original. Foto: Facebook / ANDINA | Composición LR
Un análisis realizado con SynthID indicó que se “confirma el uso de herramientas de IA de Google para crear o modificar partes de la composición”. En este caso, se trataría de la banda presidencial que porta en la imagen falsa.
Análisis con SynthID. Foto: SynthID
En conclusión, afirmar que Roberto Sánchez ya ha sido declarado presidente, un día después de realizadas las votaciones, es falso.
En el contexto de la segunda vuelta electoral, circula en redes sociales una imagen en la que se afirma que Roberto Sánchez ha sido declarado oficialmente presidente del Perú. No obstante, se trata de información falsa. Hasta el cierre de esta nota, el JNE no ha publicado los resultados de la votación. Esto está previsto para mediados de julio.
Asimismo, la fotografía incluida en el banner viral no corresponde a un hecho real, pues se trata de una alteración con inteligencia artificial de una imagen de 2022, cuando Sánchez ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo.
*Si deseas saber si una publicación en redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.