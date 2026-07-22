Roberto Chiabra se reune con Keiko Fujimori en local de Fuerza Popular en San Isidro

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Roberto Chiabra, excandidato presidencial por la alianza Unidad y Paz y excongresista de la República, sostuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en uno de los locales de Fuerza Popular, ubicado en el distrito de San Isidro. El encuentro habría tenido como principales temas la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno de El Niño.

"Hemos conversado sobre temas que ella tiene que ver: fronteras, el tema de los penales para que no nos sigan extorsionando. (…) He venido como representante de mi partido, Unidad y Paz, a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos", indicó el excandidato presidencial.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Chiabra negó haber planteado la posibilidad de integrar un eventual gabinete ministerial del próximo gobierno fujimorista. Sin embargo, evitó responder si aceptaría un cargo en caso de ser convocado.

La reunión fue difundida a través de la cuenta de X (antes Twitter) de la Oficina de la Presidenta Electa. Chiabra no es el primer excandidato presidencial en reunirse con Fujimori. Anteriormente también lo hicieron Jorge Nieto (Buen Gobierno), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), entre otros.

Chiabra, en contra de un indulto a Pedro Castillo

A su salida de la reunión, Chiabra expresó su rechazo a la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue un indulto a Pedro Castillo. Como se recuerda, el exmandatario fue condenado luego de que el Poder Judicial determinara que cometió el delito de conspiración por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

PUEDES VER: Abogada de Keiko Fujimori es captada riéndose con fiscal de la Nación y haciendo un gesto de silencio

"¿Reconciliación con quién? Con una persona que ha querido dar un golpe de Estado. Estamos comparando un delito de golpe de Estado con un robo de celulares. Si hubiera tenido éxito, no estaríamos acá. Hay que dejar claro que con un golpe de Estado no se puede jugar. Si quieren jugar a tiranos, no va", afirmó.

Chiabra también se pronunció sobre la anulación de la orden de captura contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre: "Tenemos que aprender a respetar la justicia. Si el Tribunal Constitucional ha dicho que eso tiene que ser así...", apuntó.