Resultados en Madre de Dios: conoce AQUÍ la votación entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la región
Elecciones 2026: Conoce cómo votó la región de Madre de Dios para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, que dirige Bernardo Pachas, anunció que se instalaron el 100% de mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 de la noche.
Resultados en Madre de Dios
Sobre la votación en Madre de Dios, la ONPE informará de manera general, pero también detallará los resultados por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la ubicación en la que te encuentres.