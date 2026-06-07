Roberto Sánchez cuestiona que Defensoría denuncia intento de fraude: "Cuando llegue el conteo quieren anular actas"

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuestionó la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la detección de cédulas con marcas fuera del recuadro de su partido y advirtió que esta situación podría utilizarse para invalidar votos durante el escrutinio. Desde los exteriores del penal Barbadillo, sostuvo que existe un patrón que afectaría a su agrupación y aseguró que "cuando llegue el conteo quieren anular actas".

Sánchez afirmó que las cédulas observadas no fueron elaboradas por su organización política. Según indicó, forman parte del material electoral entregado por las autoridades. En ese sentido, rechazó cualquier insinuación de que miembros de Juntos por el Perú hayan intervenido en esos documentos y señaló que la propia Defensoría identificó la existencia de estos casos.

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El también congresista aseguró que, si un elector marca correctamente la opción de su partido en una cédula que presenta esa línea adicional, el voto podría ser declarado nulo durante el conteo. "Denuncio que si se marca correctamente en este tipo de cédula por Juntos por el Perú, luego en el conteo van a declararla como nulidad e invalidarla por tener esta línea", manifestó ante la prensa.

Frente a esta situación, Sánchez anunció que acudirá al Ministerio Público para formalizar una denuncia. También informó que su agrupación alertó a sus personeros en todo el país para que vigilen el proceso de escrutinio y reporten cualquier caso similar. Además, exigió una respuesta inmediata de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones y de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea.