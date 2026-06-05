Roberto Sánchez señala a Keiko Fujimori en mensaje final: "Traicionó a su padre, ¿Por que no te va a traicionar a ti?"

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A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuestionó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). En su mensaje, recordó el papel que, según sostuvo, la lideresa fujimorista desempeñó durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

'Van a tener que elegir entre dos personas. Una de esas personas creció enriqueciéndose de la corrupción; esa persona no fui yo. Una de esas personas vio cómo su padre daba un autogolpe y destruía la institucionalidad. Una de esas personas vio caer a su padre por corrupción; esa persona no soy yo. Una de esas personas traicionó a su padre. ¿Por qué no te va a traicionar a ti? Esa persona no soy yo', señaló el candidato de Juntos por el Perú.

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El mensaje forma parte de las últimas intervenciones públicas de Sánchez en la campaña electoral. El jueves 4 de junio, Juntos por el Perú realizó su cierre de campaña en un mitin celebrado en Campo de Marte. Durante su discurso, el candidato también cuestionó el papel de Fuerza Popular en la coyuntura política reciente.

'En 2016, ella logró 73 congresistas de 130. Mayoría absoluta. Era el momento de erradicar la pobreza, pero la señora del caos empezó a desmoronar la democracia y comenzó la pataleta del fujimorismo: vacancia tras vacancia, caos. ¿Cómo has cambiado, pelona? El pueblo sabe de dónde vienes', afirmó.

Sánchez suma apoyos de cara a la segunda vuelta

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, Sánchez recibió el respaldo de diversas figuras políticas. Entre ellas destaca el expremier Salvador del Solar, quien sostuvo que, pese a sus diferencias con el candidato de Juntos por el Perú, votará por él para evitar una concentración de poder por parte del fujimorismo.

'Este 7 de junio me sumaré a quienes buscan evitar que Fuerza Popular termine por acaparar todo el poder político en nuestro país. A pesar de los grandes reparos que tengo con la opción contraria, he cambiado mi idea inicial de votar en blanco y votaré por Juntos por el Perú', escribió.

Además, Sánchez apareció en el Hotel Bolívar junto a los excandidatos presidenciales George Forsyth, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, quienes también anunciaron su respaldo a la candidatura de Juntos por el Perú. Aunque no estuvieron presentes en la actividad, otras figuras políticas que han expresado públicamente ese apoyo son Mesías Guevara, Yohny Lescano y Ronald Atencio.