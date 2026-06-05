No, la fotografía de Francis Allison junto a Roberto Sánchez no es actual

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, distintos usuarios continúan compartiendo fotografías y videos de candidatos y autoridades. Uno de estos casos involucra al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, y al candidato presidencial Roberto Sánchez.

El 2 de junio, el excandidato a la Cámara de Diputados por País para Todos, Christian Quiñe, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionaba a Allison por la foto.

"Nunca confié ni me fié de Francis Allison. Primero vinieron los cuestionamientos por corrupción, luego las reuniones con Vizcarra y ahora se le ve cómodo con Roberto Sánchez. Esta es la falsa derecha. Lima no debería cometer el error de elegirlo como alcalde", escribió.

Christian Quiñe vía X

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías en las que se observa a Allison y Sánchez juntos en las instalaciones de la Municipalidad de Magdalena del Mar, lo que generó comentarios que asociaban el encuentro con el actual contexto electoral.

Estas imágenes también fueron publicadas por otra página llamada 'El último paladín', que luego fueron compartidas por el electo senador de Renovación Popular Rafael López Aliaga.

Imagen viral compartida por RLA

Las fotografías fueron tomadas en agosto de 2025

Un día después de la difusión de la publicación, el alcalde Francis Allison respondió a través de su cuenta de X. Allí aclaró que las imágenes no correspondían a una reunión reciente.

"En estricto cumplimiento de lo estipulado por la Ley de Neutralidad Política, aclaro que las fotografías difundidas ayer como si fueran recientes, en las que aparezco junto a Roberto Sánchez en la sede principal de la Municipalidad de Magdalena del Mar, corresponden al 28/08/2025. En esa fecha, él no era candidato presidencial y se encontraba cumpliendo actividades correspondientes a su semana de representación parlamentaria", señaló.

Respuesta de Francis Allison vía X

Además, el alcalde adjuntó un enlace a una publicación realizada por el propio Roberto Sánchez el 28 de agosto de 2025 . En dicho mensaje, el entonces congresista informó sobre su visita a la comuna distrital.

"Hoy visité a Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, y su equipo gestor, es un buen líder nacional y metropolitano. Los problemas de la ciudad son prioridad en las políticas locales", escribió Sánchez a las 3:40 p. m. de ese día.

Publicación de Roberto Sánchez, 2025

La publicación incluye las mismas fotografías que posteriormente fueron difundidas por Christian Quiñe.

Roberto Sánchez aún no era candidato presidencial

La revisión de las fechas muestra que el encuentro ocurrió el 28 de agosto de 2025, cuando Roberto Sánchez ejercía funciones como congresista de la República y realizaba actividades correspondientes a su semana de representación parlamentaria.

En ese momento tampoco se había iniciado la campaña electoral para las Elecciones Generales de 2026 ni Sánchez tenía la condición de candidato presidencial.

Por ello, aunque las imágenes son auténticas, la publicación omite información clave sobre el contexto en que fueron tomadas y puede inducir a interpretar erróneamente que se trata de una reunión reciente vinculada a la actual campaña electoral.

Conclusión

Las fotografías difundidas no muestran un encuentro reciente entre Francis Allison y Roberto Sánchez en el marco de la campaña presidencial de 2026. Las imágenes fueron publicadas originalmente el 28 de agosto de 2025, cuando Sánchez era congresista y realizaba actividades de representación parlamentaria. Por este motivo, PerúCheck califica la publicación como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.