HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales
Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     Hoy debaten 12 candidatos presidenciales     
Política

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Se sumarán a las misiones electorales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). El Jurado Nacional de Elecciones precisó que su participación no generará gastos al Estado sino que asegurará la transparencia de los comicios generales.

Habrá observadores internacionales en elecciones 2026.
Habrá observadores internacionales en elecciones 2026.

Debido a que Fuerza Popular y sus partidos satélites continúan fomentando la narrativa de un supuesto fraude que no pudieron probar durante los comicios generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este martes la acreditación de siete organizaciones internacionales como observadoras electorales para las votaciones que se realizarán el próximo 12 de abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de siete resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, el JNE otorgó a estos siete entes internacionales la facultad de presentar veedores en los comicios generales, donde se elegirá al presidente y sus vicepresidentes; así como a los 60 senadores y los 130 diputados que cumplirán funciones desde el 28 de julio del 2026 hasta el 28 de julio del 2031. El objetivo es fortalecer la legitimidad del proceso electoral, afirmó el Jurado Nacional de Elecciones.

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

PUEDES VER: Misión de observadores de la OEA se reúne con jefes de ONPE y JNE para evaluar desarrollo de las elecciones 2026

lr.pe

De esta manera, quedaron habilitadas como observadoras electorales la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep); así como la Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos (Aglojoven), el Center for Economic and Policy Research (CEPR), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y la Fundación Disenso.

El JNE aclaró que la participación de estas organizaciones internacionales no significará gastos para el Estado y agregó que su presencia busca garantizar mayor transparencia, confianza ciudadana y mejora continua del sistema electoral peruano.

 Experiencia en el Perú

Pero, ¿las organizaciones han participado en elecciones pasadas de nuestro país? En el caso del Ceela, este consejo fue acreditado para los comicios congresales extraordinarios del 2020 y entregó su informe dentro del plazo, señaló el JNE.

La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla actuará como observadora en la sede del Consulado General del Perú ubicado en esa ciudad de España. El JNE aclaró que la institución, que se enfoca en la defensa de la democracia, tiene experiencia previa en el Perú.

Aglojoven, que es una ONG de Guatemala, también tiene conoce el sistema electoral peruano tras haber participado en las elecciones regionales y municipales del 2022. Lo mismo sucede con la Copppal, la cual fue acreditada como observadora internacional para las elecciones generales del 2021.

Por otro lado, entre las instituciones que participarán, por primera vez, como observadoras internacionales en el Perú se encuentran la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, el Center for Economic and Policy Research y la Fundación Disenso, las mismas que han participado en procesos electorales de diversos países del mundo.

Estas siete organizaciones internacionales tendrán la función de registrar incidencias durante las elecciones. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, podrán acreditar a ciudadanos como sus observadores siempre y cuando estos no tengan vínculos con partidos políticos u organismos electorales.

Participación de la OEA y la UE

Pero no serán las únicas. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya empezó actividades en el Perú tras reunirse con los jefes del JNE y la ONPE, Roberto Burneo, y Piero Corvetto, respectivamente.

Lo mismo viene realizando la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo de las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea precisó que contará con 150 observadores que permanecerán en el país hasta la finalización de los comicios generales, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

Un detalle importante es que, pese a que hubo observadores internacionales, en las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori denunció un inexistente fraude tras perder en segunda vuelta contra Pedro Castillo. El cuento del fraude fue repetido también por el hoy candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RMP señala que Popy Olivera fue a ‘destruir’ en el debate: “Resucitó a Alan García en la figura de Acuña”

RMP señala que Popy Olivera fue a ‘destruir’ en el debate: “Resucitó a Alan García en la figura de Acuña”

LEER MÁS
Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

LEER MÁS
César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

LEER MÁS
Debate presidencial HOY 24 de marzo: estos son los 12 candidatos que se presentarán de cara a las Elecciones Generales 2026

Debate presidencial HOY 24 de marzo: estos son los 12 candidatos que se presentarán de cara a las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Carín León en Lima 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para ver a uno de los íconos de la música regional mexicana

Política

Debate Presidencial 2026 EN VIVO hoy 24 de marzo: 11 candidatos presentarán sus propuestas en la segunda fecha

José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

Todo sobre el Debate Presidencial 2026: conoce AQUÍ los temas, los participantes y las fechas del evento

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Debate Presidencial 2026 EN VIVO hoy 24 de marzo: 11 candidatos presentarán sus propuestas en la segunda fecha

José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025