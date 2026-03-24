Para que perdedores no griten fraude: JNE acredita como observadoras electorales a 7 organizaciones internacionales

Debido a que Fuerza Popular y sus partidos satélites continúan fomentando la narrativa de un supuesto fraude que no pudieron probar durante los comicios generales del 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este martes la acreditación de siete organizaciones internacionales como observadoras electorales para las votaciones que se realizarán el próximo 12 de abril.

A través de siete resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, el JNE otorgó a estos siete entes internacionales la facultad de presentar veedores en los comicios generales, donde se elegirá al presidente y sus vicepresidentes; así como a los 60 senadores y los 130 diputados que cumplirán funciones desde el 28 de julio del 2026 hasta el 28 de julio del 2031. El objetivo es fortalecer la legitimidad del proceso electoral, afirmó el Jurado Nacional de Elecciones.

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De esta manera, quedaron habilitadas como observadoras electorales la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep); así como la Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos (Aglojoven), el Center for Economic and Policy Research (CEPR), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y la Fundación Disenso.

El JNE aclaró que la participación de estas organizaciones internacionales no significará gastos para el Estado y agregó que su presencia busca garantizar mayor transparencia, confianza ciudadana y mejora continua del sistema electoral peruano.

Experiencia en el Perú

Pero, ¿las organizaciones han participado en elecciones pasadas de nuestro país? En el caso del Ceela, este consejo fue acreditado para los comicios congresales extraordinarios del 2020 y entregó su informe dentro del plazo, señaló el JNE.

La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla actuará como observadora en la sede del Consulado General del Perú ubicado en esa ciudad de España. El JNE aclaró que la institución, que se enfoca en la defensa de la democracia, tiene experiencia previa en el Perú.

Aglojoven, que es una ONG de Guatemala, también tiene conoce el sistema electoral peruano tras haber participado en las elecciones regionales y municipales del 2022. Lo mismo sucede con la Copppal, la cual fue acreditada como observadora internacional para las elecciones generales del 2021.

Por otro lado, entre las instituciones que participarán, por primera vez, como observadoras internacionales en el Perú se encuentran la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, el Center for Economic and Policy Research y la Fundación Disenso, las mismas que han participado en procesos electorales de diversos países del mundo.

Estas siete organizaciones internacionales tendrán la función de registrar incidencias durante las elecciones. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, podrán acreditar a ciudadanos como sus observadores siempre y cuando estos no tengan vínculos con partidos políticos u organismos electorales.

Participación de la OEA y la UE

Pero no serán las únicas. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya empezó actividades en el Perú tras reunirse con los jefes del JNE y la ONPE, Roberto Burneo, y Piero Corvetto, respectivamente.

Lo mismo viene realizando la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) con el objetivo de seguir de cerca el desarrollo de las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea precisó que contará con 150 observadores que permanecerán en el país hasta la finalización de los comicios generales, incluida la posible segunda vuelta presidencial de junio próximo.

Un detalle importante es que, pese a que hubo observadores internacionales, en las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori denunció un inexistente fraude tras perder en segunda vuelta contra Pedro Castillo. El cuento del fraude fue repetido también por el hoy candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.