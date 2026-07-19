El sismo en Junín dejó un saldo de al menos cinco fallecidos y más de 300 damnificados | Composición LR

El sismo en Junín dejó un saldo de al menos cinco fallecidos y más de 300 damnificados | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Diversas instituciones públicas, universidades, colegios, organizaciones y negocios privados han habilitado centros de acopio para recibir ayuda destinada a las familias afectadas por el fuerte sismo que sacudió la región Junín. Las campañas buscan recolectar alimentos no perecibles, agua potable, ropa, frazadas, medicamentos y otros artículos de primera necesidad que serán trasladados a las zonas más golpeadas, como los distritos de Chongos Bajo y Chupuro.

Las iniciativas hacen un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para atender las necesidades de cientos de familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

¿Dónde donar para los damnificados del sismo en Junín?

Municipalidad Distrital de Chongos Bajo

La Municipalidad Distrital de Chongos Bajo instaló un centro de recepción de donaciones para apoyar a los damnificados del distrito. La campaña solicita principalmente:

Agua potable

Alimentos no perecibles

Ropa y abrigos

Medicinas y botiquines

Carpas y lonas

Las donaciones se reciben en la sede de la municipalidad, de 8.00 a. m. a 5.00 p. m.

Colegio María Auxiliadora de Huancayo

La Comunidad Educativa de las Hijas de María Auxiliadora también inició una colecta solidaria para ayudar a las familias afectadas por el sismo.

La campaña convoca a padres de familia, estudiantes, exalumnos, integrantes del CETPRO, ADMA, amigos de la obra salesiana y público en general.

Los artículos solicitados son:

Alimentos no perecibles

Agua

Abrigos para niños y adultos mayores

Mantas

Lugar de recepción: Colegio María Auxiliadora, calle Real N.° 248, Huancayo.

Horario: lunes 20 de julio, de 8.00 a. m. a 1.00 p. m.

PeluAmor habilita centro de acopio para familias y mascotas

El establecimiento PeluAmor anunció la apertura de un centro de acopio para recibir ayuda destinada tanto a las familias como a las mascotas afectadas por el sismo.

Entre las donaciones que reciben figuran:

Alimentos no perecibles

Agua embotellada

Ropa y frazadas

Alimento para mascotas

Artículos de higiene personal

Medicamentos básicos

Cualquier otra ayuda útil para los damnificados

Asimismo, la organización informó que también recibe voluntarios para colaborar con el traslado y entrega de los donativos.

El punto de recepción está ubicado en San Carlos 813, esquina con Santa Isabel.

Federación de Estudiantes de la UNCP

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) organiza una colecta solidaria para asistir a las familias damnificadas.

Los productos requeridos son:

Agua embotellada

Alimentos no perecibles

Ropa en buen estado

Frazadas

Artículos de higiene

Medicamentos básicos

Linternas y pilas

Las donaciones se reciben desde las 7.30 a. m. en el frontis de la UNCP.

Colecta solidaria para Chongos Bajo y Chupuro

Otra campaña ciudadana busca apoyar a los residentes de Chongos Bajo y Chupuro, dos de las localidades más afectadas por el sismo.

Los organizadores solicitan:

Víveres no perecibles (arroz, fideos, conservas y agua)

Abrigos (casacas y chompas)

Colchas y frazadas

Linternas

El centro de acopio funcionará en el Parque Túpac, frente a la iglesia de Pichcus, en el horario de 8.00 a. m. a 12.00 p. m.

Llamado a la solidaridad

Las instituciones organizadoras exhortaron a la población a sumarse a estas campañas de ayuda humanitaria para atender las necesidades urgentes de los damnificados. Indicaron que los víveres, ropa, agua, medicinas y demás implementos serán trasladados a las comunidades afectadas conforme avance la recepción de donativos, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que perdieron sus hogares o resultaron perjudicadas por el sismo en la región Junín.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.