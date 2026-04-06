¿El sur del Perú paga el gas más caro? Datos oficiales contradicen a George Forsyth

Durante una intervención en el debate de candidatos presidenciales, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el aspirante al sillón presidencial por el partido Somos Perú, George Forsyth, aseguró que “los hermanos del sur pagan el gas más caro del Perú”.

¿Dónde está el gas más caro del Perú?

El exalcalde de La Victoria aseguró que en las regiones del sur del país los consumidores de gas pagan un precio alto en comparación a otras regiones. “¿Cuándo se va a construir el gasoducto del sur?”, preguntó en alusión a una posible reducción de precios.

PerúCheck revisó el compendio de Precios de Combustibles Líquidos y GLP a nivel usuario final, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, que presenta los precios finales que el consumidor de gas doméstico (GLP) paga en locales de venta por un balón de 10 kilos.

De acuerdo con el último reporte de este compendio, publicado el 19 de marzo de 2026 y elaborado con información del Osinergmin, los precios del gas doméstico varían considerablemente entre regiones.

La información correspondiente a los locales de venta —cuyo precio es el más cercano al que pagan los consumidores— refleja que los más elevados no se concentran exclusivamente en el sur del país, es decir, en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac y Madre de Dios.

Según el estudio, Loreto —que forma parte de la macrorregión oriente— registra un precio promedio de S/66,47 y Madre de Dios de S/64,94 por un balón de gas de 10 kilos. Ambos concentran los precios más altos del ranking.

Los precios promedio registrados en las regiones de los “hermanos del sur”, como expresó Forsyth, varían entre S/48 y S/59, por debajo de lo registrado en el oriente peruano. Por ejemplo, en Cusco y Apurímac, el balón de gas está en S/54,95 y S/59, respectivamente. El gas sigue siendo más económico que en la selva en Moquegua (S/57,00), Puno (S/53,13) y Tacna (S/51,76). En contraste, regiones como Arequipa (S/50,33) y Ayacucho (S/48,71) muestran precios promedio por debajo de varias zonas del país.

El balón de gas en Lima

De acuerdo al reporte del Minem, Lima presenta un precio promedio de S/53,82 por un balón de gas de 10 kilos, lo que también la ubica por encima de algunas regiones del sur como Arequipa, Ayacucho y Tacna.

La variación de precios evidencia que el problema del precio del gas no responde únicamente a una división geográfica. Más bien, los precios del GLP están influenciados por factores como los costos de transporte, la lejanía de las plantas envasadoras y el nivel de competencia en cada mercado local.

¿Qué regiones tienen los precios más altos del balón de gas?

A mediados de marzo, estos eran los precios registrados por un balón de gas de 10 kilos:

Loreto: S/66,47

Madre de Dios: S/64,94

Apurímac (sur): S/59,00

Moquegua (sur): S/57,00

Cusco (sur): S/54,95

Callao: S/54,59

Lima: S/53,82

Precios de las regiones del sur

Madre de Dios: S/64,94

Apurímac: S/59,00

Moquegua: S/57,00

Cusco: S/54,95

Puno: S/53,13

Tacna: S/51,76

Arequipa: S/50,33

Ayacucho: S/48,71

Antes de la crisis del gasoducto de Camisea

Con el objetivo de realizar un análisis comparativo, PerúCheck revisó el ya citado reporte ‘Precios de Combustibles Líquidos y GLP a nivel usuario final’, publicado un mes antes, el 19 de febrero de 2026, antes que ocurriera la deflagración en el gasoducto de Camisea, en el Cusco, que suspendió por dos semanas la distribución de gas.

De acuerdo a la data, los precios promedio y el ranking varían, pero Loreto sigue como la región con el balón de gas más caro del Perú, lo que demuestra que los precios recientes responden a una situación estructural.

Loreto – S/67,33

Apurímac – S/55,33

Madre de Dios – S/53,33

Moquegua – S/53,00

Callao – S/49,91

Cusco – S/49,79

Puno – S/49,69

Piura – S/49,44

Ancash – S/48,44

Ucayali – S/48,12

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato presidencial de Somos Perú; sin embargo, hasta el cierre de este informe, el 6 de abril de 2026, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Si bien en algunas regiones del sur del Perú se pagan precios altos por un balón de gas de 10 kilos –en comparación a otros lugares del país–, como asegura el candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, los reportes del Ministerio de Energía y Minas, elaborado con datos del Osinergmin, muestran que “los hermanos del sur” no son los que pagan los precios más altos de forma generalizada. La selva peruana, y también Lima, registra precios mayores. Por esa razón, PerúCheck califica la afirmación de Forsyth como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer de PerúCheck.