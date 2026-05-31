Sánchez a Fujimori Han secuestrado hace 10 años el sistema de justicia y han corroído el país | Foto: composición LR- ANDINA

Sánchez a Fujimori Han secuestrado hace 10 años el sistema de justicia y han corroído el país | Foto: composición LR- ANDINA

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Durante el Debate Presidencial 2026, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, aprovechó el bloque destinado a responder la pregunta “¿Por qué debería ser elegido presidente?” para lanzar críticas contra su contendora, Keiko Fujimori.

“Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades y los problemas del Perú, y me he preparado para afrontarlos. Juntos trabajaremos para salvar nuestra democracia de las garras de quienes la han secuestrado durante más de diez años, han subvertido el sistema de justicia y han corrompido al país. Me refiero a Fuerza Popular y a la señora Keiko Fujimori”, afirmó Sánchez.

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Roberto Sánchez marca distancia de Fujimori: “Yo sí he trabajado toda mi vida”

Durante el bloque en el que explicó por qué aspira a la Presidencia de la República, Roberto Sánchez destacó su trayectoria profesional y experiencia en la gestión pública.

“He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, en gobiernos locales y gobiernos regionales. He sido ministro de Estado”, dijo el candidato presidencial de JP

Asimismo, agregó: “Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular hacia los políticos, y tienen toda la razón, pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades y los problemas del Perú. Me he formado para ello”.

¿Qué temas debaten Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El JNE definió cuatro ejes temáticos para el encuentro entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Conoce los temas:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos

Educación y salud

Economía, empleo y reducción de la pobreza

Orden de participación por bloque del Debate Presidencial 2026

El jueves 21 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público para definir el orden de intervención en el debate presidencial. Como resultado, la distribución en cada segmento quedó establecida de la siguiente manera: