Es falso que Dina Boluarte anunció que sería ministra de Justicia en un gabinete de Keiko Fujimori

Esta verificación fue elaborada por Milagros Jaimes en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En diversos grupos y páginas de Facebook se viralizó una publicación que atribuye a la expresidenta Dina Boluarte una supuesta declaración en la que afirma que aceptaría asumir el cargo de ministra de Justicia en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta electoral frente a Roberto Sánchez el próximo 7 de junio.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. La exmandataria no ha realizado declaraciones públicas ni se ha pronunciado sobre el actual escenario político y electoral. La publicación con mayor difusión en Facebook acumula 2.200 reacciones, más de 1.100 comentarios y 191 compartidos.

Cifras del post con más en Facebook.

Exmandataria mantiene silencio público desde hace siete meses

La revisión de la agenda pública de Boluarte demuestra que sus últimas declaraciones oficiales se registraron el 10 de octubre de 2025, un día después de que el Congreso aprobara su vacancia presidencial. En aquella oportunidad, medios como Canal N, RPP y Panamericana Televisión transmitieron su pronunciamiento desde los exteriores de su vivienda en Surquillo, donde descartó abandonar el país o solicitar asilo político. Desde entonces, la exjefa de Estado no ha concedido entrevistas ni emitido comentarios públicos sobre la coyuntura nacional.

Esta postura fue ratificada el 12 de mayo de 2026 durante una entrevista en el programa 'F.E.' de Resurge TV, conducido por Fabricio Escajadillo. En dicho espacio, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, explicó que la estrategia legal de su defendida consiste en mantener un 'perfil bajo' mientras afronta las investigaciones fiscales en su contra. El abogado también enfatizó que, cuando su situación jurídica sea más estable, considerará brindar declaraciones a los medios.

Defensa legal desmiente publicación viral

El equipo de El Verificador de La República se comunicó directamente con Portugal para esclarecer la veracidad de la supuesta cita atribuida a Boluarte. Él letrado desmintió el contenido de la publicación y descartó cualquier participación política de su patrocinada en el contexto electoral actual.

"La respuesta es que esa publicación es visiblemente falsa. Mi clienta no es autora de esas expresiones. No ha brindado, ni brindará por el momento, ningún comentario del contexto electoral y político vigente", expresó.

Conclusión

Por lo tanto, es falso que la expresidenta Dina Boluarte haya manifestado la intención de integrar un gabinete como ministra de Justicia en caso de que Keiko Fujimori llegue a la Presidencia, tal como se indicó en una publicación viral en Facebook. La exmandataria no ha emitido ninguna declaración pública desde su salida del cargo en octubre de 2025 y su propia defensa legal confirmó ante el equipo de Verificador que ella se mantiene en silencio mediático.