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Política

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

A pesar de recuperar su libertad de tránsito, Benavides sigue bajo investigación por presunta organización criminal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

Patricia Benavides lleva un proceso de investigación por presunta organización criminal.
Patricia Benavides lleva un proceso de investigación por presunta organización criminal. | Foto: composición LR/ difusión

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dejó sin efecto la medida de impedimento de salida del país que pesaba sobre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. La decisión se adoptó luego de que el Ministerio Público no solicitara la prórroga de esta restricción antes de su vencimiento.

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El impedimento de salida del país contra Patricia Benavides fue dictado el 29 de agosto del 2024 por el juez supremo Saúl Peña. La medida restrictiva, que tuvo una vigencia de 18 meses para asegurar su presencia en el proceso, se mantuvo activa hasta su reciente vencimiento.

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La restricción de viaje, dictada originalmente en el marco de las investigaciones por el caso denominado La Fiscal y su Cúpula de Poder, cumplió su plazo de vigencia legal al caducar el pasado 28 de febrero del 2026, según la resolución judicial. Al no existir un pedido formal de extensión por parte de la fiscalía suprema encargada del caso, el juzgado procedió con el levantamiento automático de la alerta migratoria.

El fallo también señala que Migraciones fue notificada. Esto confirma que no existen restricciones para salir del país.

Investigaciones contra Patricia Benavides continúan

Pese a recuperar su libertad de tránsito internacional, Patricia Benavides continúa bajo investigación preparatoria. El Ministerio Público le atribuye la presunta comisión de los siguientes delitos: organización criminal (en calidad de presunta líder), cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

La tesis fiscal sostiene que Benavides habría encabezado una red ilícita instrumentalizando el Ministerio Público para influir en procesos políticos y decisiones del Congreso de la República a cambio de beneficios particulares.

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