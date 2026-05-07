Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Perderá por cuarta vez las elecciones (...) Usted pierde hasta con un panetón"

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a lanzar ataques contra Keiko Fujimori durante el mitin realizado frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que insistió en la narrativa de un supuesto fraude electoral y cuestionó que la lideresa de Fuerza Popular no respalde sus denuncias. Además, dijo que volvería a perder en esta cuarta postulación.

Desde la tarima instalada en Jesús María, el candidato presidencial afirmó que Fujimori "sabe" que le están "robando" las elecciones, aunque no presentó pruebas que sustenten sus acusaciones.

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"La señora Fujimori sabe de eso y se hace la loca. A mí me sorprende escuchar ‘los plazos son primero’. La verdad es primera (…) ella sabe lo que está pasando. Cada cinco años se aparece", declaró ante sus simpatizantes.

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López Aliaga incluso aseguró tener evidencias de presuntos fraudes en procesos anteriores y sostuvo que Fujimori volvería a perder si acepta los resultados oficiales. "A la señora le han robado dos elecciones, tengo las pruebas para eso. ¿Por qué no le van a robar una cuarta vez?", expresó durante el acto político.

En otro momento del mitin, el alcalde de Lima elevó aún más el tono de su voz contra la candidata presidencial y le pidió desconocer el proceso electoral. "Le digo una cosa, señora Fujimori: usted sabe bien que le están robando las elecciones, usted sabe bien que debe plantarse, usted sabe bien que va a perder las elecciones y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así", manifestó.

Cabe señalar que el JNE, presidido por Roberto Burneo, descartó que se realicen elecciones complementarias en Lima, tal como propuso López Aliaga, quien hasta el momento es sobrepasado por Roberto Sánchez con más de 20 mil votos de diferencia y se quedaría sin pasar a la segunda vuelta contra la candidata de Fuerza Popular, según conteo de la ONPE.

Mitin de López Aliaga no tuvo la acogida anunciada

Durante su discurso, López Aliaga volvió a sostener la tesis de un supuesto fraude en la primera vuelta electoral del 12 de abril, aunque hasta el momento no ha presentado evidencias concluyentes que respalden sus acusaciones. En particular, cuestionó la existencia de mesas identificadas con la serie “900k”, asegurando que alrededor de 250.000 votos tendrían un origen irregular.

No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya había explicado previamente que las mesas cuya codificación inicia con la serie 900.001 corresponden a centros poblados y comunidades alejadas de las capitales distritales. Según precisó el organismo, este sistema se aplica desde 2005 como parte de la logística electoral para garantizar el derecho al voto en zonas rurales y de difícil acceso, por lo que no constituye una anomalía ni una modificación introducida en el actual proceso electoral.

En el tramo más confrontacional de su intervención, López Aliaga lanzó nuevas críticas contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y advirtió que convocará movilizaciones si los resultados son oficializados sin una auditoría internacional. El líder de Renovación Popular afirmó que no aceptará una eventual proclamación de la segunda vuelta mientras, según dijo, no se realice un peritaje externo sobre las actas y el proceso electoral.