Roberto Sánchez no lidera intención de voto para la segunda vuelta electoral: encuestas carecen de validez legal

LO FALSO:

Roberto Sánchez lidera encuesta de intención de voto de cara a la segunda vuelta electoral.

LO VERDADERO:

El material viralizado no cuenta con datos metodológicos que lo fundamenten.

El estudio es atribuido a Explikool, entidad que no está avalada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Acorde a un reciente análisis ejecutado por Bolivia Verifica, Explikool no presenta resultados oficiales, pues es solo una plataforma que compila información a través de formularios online.

En redes sociales se han difundido encuestas que señalan que Roberto Sánchez lidera la intención de voto para una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Sin embargo, estas carecen de validez, ya que no presentan ficha técnica y son atribuidas a Explikool, nombre que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De hecho, según especialistas en fact-checking que analizaron un caso similar en Bolivia, se trataría de una plataforma que recopila respuestas mediante formularios en línea. Por tanto, sus resultados no corresponden a estudios oficiales ni cuentan con rigor metodológico.

Detalles y análisis del contenido viralizado en redes sociales

En plataformas como Facebook y X (antes Twitter) se han compartido encuestas que afirman que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lidera con 56% la intención de voto presidencial en el contexto de una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Sin embargo, estas no cuentan con sustento verificable.

Variantes de la misma encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Los estudios son atribuidos a una entidad denominada Explikool. No obstante, al revisar el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que autoriza a personas naturales y jurídicas a elaborar y difundir encuestas electorales en el Perú, no se halló registro de su nombre.

Explikool no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, toda encuesta válida debe incluir una ficha técnica con información relevante como el nombre de la encuestadora, el número de partida asignado por el JNE, la fuente de financiamiento, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas del trabajo de campo, etcétera. Los estudios difundidos no presentan estos datos.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Asimismo, al revisar la página web de Explikool, únicamente se observa la siguiente descripción: “Análisis crítico y sencillo de temas complejos en Bolivia y el mundo”. No se encuentran secciones adicionales que permitan identificar con claridad a la organización, como ‘¿Quiénes somos?’ o ‘Nosotros’.

También aparece un apartado legal con las secciones 'Privacidad' y 'Términos'. Sin embargo, estas no contienen información accesible, lo que dificulta verificar la transparencia del sitio.

Vista principal de la página web de Explikool. Foto: Explikool

Por otro lado, la organización Bolivia Verifica reportó recientemente un caso similar en ese país, donde circularon encuestas atribuidas a Explikool durante la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026. Según el análisis técnico del equipo de fact-checking y de especialistas en sistemas, “la plataforma está diseñada para recopilar datos mediante formularios y fomentar la participación en encuestas, integrando distintas secciones dentro de una misma interfaz”. Además, aseguraron que no se identificaron reportes de irregularidades o denuncias asociadas al sitio y tampoco se encontraron señales de robo de datos o actividades irregulares.

Explikool, según concluyen, se limita a “ofrecer encuestas y otras herramientas”.

Análisis del equipo de Bolivia Verifica. Foto: Bolivia Verifica

En ese sentido, el material viralizado que presenta a Sánchez como líder en intención de voto frente a Fujimori no corresponde a data oficial, sino a resultados obtenidos a través de formularios en línea sin validación técnica.

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook y X (antes Twitter) se difundieron encuestas que indicaban que Roberto Sánchez era el líder en intención de voto para una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. No obstante, carecen de validez, pues no cuentan con ficha técnica y son atribuidas a Explikool, una firma que no está inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Esta, según especialistas en fact-checking que revisaron una situación similar en Bolivia, es solo una plataforma que compila respuestas a través de formularios en línea, por lo que sus resultados no son oficiales.