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Política

Integrante del Pleno del JNE asegura que auditoria a elecciones no condicionará los resultados de la primera vuelta

Gunther Gonzales, del Jurado Nacional de Elecciones, aseguró que la auditoría técnica ya cuenta con profesionales voceados para dirigirla. Además, aseguró que las determinaciones no tendrían que afectar el cronograma electoral.

Gunther Gonzales adelanto detalles de la auditoría que planea llevar a cabo el JNE | Composición: LR.
Gunther Gonzales adelanto detalles de la auditoría que planea llevar a cabo el JNE | Composición: LR.
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Gunther Gonzales, integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que la auditoría prevista para la primera vuelta electoral no afectará la proclamación de los resultados de esta etapa del proceso.

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“La auditoría es paralela. No es una condición para la proclamación de resultados. Este tipo de auditorías siempre se realiza. No constituye un condicionamiento. En su momento, con los resultados disponibles, se evaluará una decisión. Sin embargo, el cronograma se mantiene, sin perjuicio de que el informe de la auditoría pueda tener alguna implicancia final”, indicó en entrevista con el periodista Jesús Verde.

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Gonzales afirmó que ya se tienen identificados algunos profesionales que serían responsables de este proceso.

“Se ha pensado en expertos de prestigio e independientes del Jurado. Son del Perú, personalidades que no generen cuestionamientos de ninguna organización política. En las próximas horas se anunciarán los integrantes, quienes establecerán el plan de trabajo y los plazos que demandará”, precisó.

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Sobre los resultados electorales

Gonzales también fue consultado sobre la proclamación de los resultados electorales en los próximos días. El miembro del Pleno del JNE señaló que el procesamiento de las actas ha generado un retraso en la continuidad del proceso.

“Se han registrado 5000 actas observadas. Esto implica un pronunciamiento en primera instancia, el cual además puede ser impugnado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este procedimiento toma tiempo, pero se espera que la próxima semana se cuente con los resultados”, aseguró.

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Una auditoría no muy bien recibida

Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento para dar explicaciones sobre las observaciones detectadas en los comicios del 12 de abril de 2026. Durante la sesión, parlamentarios formularon preguntas al titular del organismo y plantearon realizar una nueva auditoría del proceso, lo que se suma a la ya anunciada por el JNE. Frente a ello, Pachas expresó sus cuestionamientos a la propuesta.

“Habría que preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo se realizaría?, ¿quién la financiaría?, ¿qué empresa la ejecutaría? En estos momentos estamos en el cierre de la elección. Se tienen que proclamar los resultados de la fórmula presidencial, definir quiénes competirán en la segunda vuelta y cerrar el proceso para el Congreso —Senado, Cámara de Diputados— y el Parlamento Andino”, señaló.

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El titular de la ONPE afirmó que la primera vuelta ya ha sido sometida a auditoría: “Hemos contratado a una empresa de auditoría, en un proceso en el que participaron 19 firmas nacionales y 11 extranjeras. Se otorgó la buena pro a la auditora M&T Corporation del Perú. (…) El periodo de la auditoría fue de 168 días y se trabajó con estándares internacionales”.

Pachas también señaló que la segunda vuelta será auditada: “No vamos a repetir lo sucedido esta vez. Hemos contratado la auditoría para la segunda vuelta y estamos planteando mecanismos de mejora”, afirmó.

La auditoría propuesta por el JNE

El JNE propuso efectuar una nueva auditoría “informática integral” a la primera vuelta del proceso electoral. Según indicó la entidad, esta se desarrollaría con la participación del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, un órgano integrado por especialistas externos e independientes.

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En diálogo con Canal N, el especialista en asuntos electorales Jorge Jáuregui criticó la decisión adoptada por el JNE y sostuvo que implicaría repetir un trabajo ya realizado.

“Es un poco contradictorio que el Jurado plantee hacer una auditoría cuando se supone que ya realizó una fiscalización técnica, que es su competencia constitucional. (…) Quienes hemos estado involucrados en la administración electoral sabemos que, durante la jornada electoral e incluso en etapas previas, como la puesta a cero del sistema de cómputo de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones ya participa”, sostuvo.

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